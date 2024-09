Zmeny v rodičovskom dôchodku, ktoré sa dotknú každého seniora. Penzisti dostanú menej peňazí, v roku 2025 o ne prídu úplne

Rodičovský dôchodok sa zmení na asignáciu 2 % z daní. Na tlačovej konferencii k predstaveniu opatrení na konsolidáciu štátneho rozpočtu to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Zároveň dodal, že rodičovský dôchodok sa neruší, len sa nahrádza asignáciou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sadzbu 2 % z daní bude môcť dostať neziskový sektor, ďalšie 2 % matka a 2 % otec. Touto zmenou by do štátneho rozpočtu malo prísť približne 287 miliónov eur.

„Za rok 2025 bude rodičovský dôchodok vyplatený až v roku 2026. Ak sa rozhodnete dať 2 % každému z týchto troch kategórií, čiže otcovi, mame alebo neziskovému sektoru, nemôžete to kumulovať, teda nemôžete dať 6 % len neziskovému sektoru alebo 4 % len mame. Ide o tri kategórie, ktoré rozširujeme,“ vysvetlil Kamenický.

Zmeny vo vyplácaní

Zmenu vo vyplácaní rodičovského dôchodku minister financií ospravedlnil tým, že seniori budú stále dostávať vyššiu sumu dôchodkov vďaka trinástemu dôchodku, ktorý súčasná vláda schválila tento rok. „Igor Matovič vykrikuje, že ideme niečo brať dôchodcom, my sme dôchodcom dali 350 miliónov eur hneď, ako sme došli k vláde, išlo o jednorazový príspevok 300 eur. Táto vláda dala aj plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý stál 823 miliónov eur,“ doplnil na záver Kamenický.

Ako vysvetľuje portál Finsider, rodičovský dôchodok sa po novom nebude počítať z platu. To pre seniorov znamená, že dostanú menej peňazí. Pokiaľ by sa pravidlá výpočtu nezmenili, seniori by mohli dostať v roku 2025 od jedného dieťaťa najviac 309 eur.