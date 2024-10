Odborník ukázal, ako bude vyzerať daňový bonus v praxi. Jedna skupina rodičov má obrovský dôvod na radosť

Ako sme vás informovali v článku, vláda schválila rozsiahly konsolidačný balíček verejných financií, ktorého súčasťou je aj zmena daňového bonusu na dieťa. Táto zmena vyvolala zmiešané reakcie, keďže hoci si niektorí rodičia prilepšia, iným suma tohto bonusu výrazne klesne. Navyše, je tu aj tretia kategória rodičov, ktorí o tento bonus úplne prídu.

Zmena daňového bonusu by mala platiť od januára budúceho roka a mala by sa dotknúť všetkých skupín rodičov. Tí rodiča, ktorí majú najmenšie zárobky, by si mali totiž prilepšiť najviac a naopak, lepšie zarábajúci rodičia naň môžu úplne stratiť nárok. Zaujímavá situácia tiež nastáva u živnostníkov, ako upozornil odborník Jozef Mihál.

Daňový bonus a živnostníci

Odborník na príklade ukázal, ako sa zmení situácia u živnostníkov. Ako príklad využil živnostníka s dvoma malými deťmi a manželkou na materskej s príjmom 27 000 eur ročne. Ten podľa jeho slov dostane za rok 2024 daňový bonus vo výške 1 900 eur.

„Pri rovnakom príjme 27 000 eur dostane na dve malé deti za rok 2025 daňový bonus 2 400 eur, teda o 500 eur viac. A to preto, lebo nový vzorec pre výpočet bonusu je výhodnejší pre „nízkopríjmových“ rodičov – a aj pre „fiktívnych“ živnostníkov. Živnostníkovi s dvomi malými deťmi sa síce o niečo zvýšia minimálne odvody, vyjde mu aj symbolická suma na dani z príjmu, po zvýšení daňového bonusu na dve deti však celkovo zaplatí na daniach a odvodoch za rok 2025 menej, ako za rok 2024,“ vysvetlil Mihál.

Rodičia živnostníci si tak výrazne prilepšia, rovnako ako ďalšie skupiny ľudí, ktorých príklad odborník ukázal v prehľadnej tabuľke.

Kto si tiež prilepší