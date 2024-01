Od mysteriózneho seriálu na Netflixe sa ľudia nevedia odtrhnúť: Milujú ho, no toto mu vyčítajú

V rebríčku najsledovanejších seriálov na Netflixe opäť pribudla novinka, ktorú by ste nemali vynechať. Podľa niektorých je seriál Boy Swallows Universe chaos, ktorý vás vtiahne do deja a nedá vám pokoja, kým ho celý nedopozeráte.

Seriál by ste si nemali nechať ujsť

Ako informuje Netflix, hlavná postava seriálu Boy Swallows Universe (Chlapec zhltne vesmír), Eli, sa napriek nepriazni osudu snaží čo najlepšie využiť svoje búrlivé detstvo. Jeho nevlastný otec Lyle je drogový díler, jeho mama žije so závislosťou, starší mentor, ktorý robí pestúnku, si práve odsedel 25 rokov vo väzení a jeho brat je poetický jasnovidec so selektívnym mutizmom. Aby toho nebolo málo, v škole sa dostal do nesprávnej partie.

Napriek drsnej realite života a nebezpečenstvám, ktoré ohrozujú jeho rodinu, sa Eli snaží nasledovať svoje srdce a pochopiť, čo znamená byť dobrým človekom. Zisťuje, či Lyle opäť predáva heroín, obáva sa, že mama opäť začala brať drogy a zapletie sa aj do záležitostí kriminálneho podsvetia.

Toto mu ľudia vyčítajú

Seriál uzrel svetlo sveta ešte len nedávno, no zatiaľ sa teší poväčšine priaznivým hodnoteniam. Na ČSFD má momentálne hodnotenie 79 %. Na IMDb si vyslúžil 8,2 hviezdičky z 10 a na Rotten Tomatoes má od kritikov 86 % a od divákov 89 %.

Podľa niektorých je seriál skvelý a nevedeli sa od neho odtrhnúť. Samozrejme, tak ako každý seriál a film, aj tento má svojich kritikov. Niektorí píšu, že to bol zvláštny počin a do pozerania sa museli skôr nútiť. Podľa niektorých je seriál skvelý, no sklamala ich finálna epizóda, od ktorej jednoznačne očakávali viac.