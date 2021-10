Očkovacia lotéria úplne mení deň vysielania. Kvôli novej show ju už neuvidíte v nedeľu

Očkovacia lotéria je jedným z najsledovanejších programov na Slovensku. Okrem toho, že najskôr mala motivovať k očkovaniu, potom už mala odmeňovať zaočkovaných, teraz bude meniť vysielací deň. Prednosť dostane nová kuchárska relácia RTVS – Pečie celé Slovensko.

Relácia Byť zdravý je výhra sa štandardne vysiela každú nedeľu o 20:30 a trvá do 21:30. Počas nej je vyžrebovaných 5 výhercov, ktorým sa v priamom prenose telefonuje a ak povedia správne heslo zobrazené počas prenosu, vyhrávajú 100-tisíc eur. Takto to bude ešte tento víkend, to znamená, že poslednýkrát uvidíte v nedeľu program o 20:30 3. októbra, informuje RTVS.

Nový vysielací deň

“Vnímali sme názory a diskusie divákov, ktorí by uvítali skorší vysielací čas očkovacej prémie, a preto sme opätovne otvorili diskusie k tejto téme. Po dohode s Ministerstvom financií SR tak posledné štyri časti relácie Byť zdravý je výhra od 9. októbra odvysielame počas sobotných večerov o 20.30 h na Jednotke,” vysvetlil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Očkovacia lotéria sa tak presunie na sobotu, vysielať sa bude o 20:30, tak ako doteraz.

Nedeľa 3. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

Sobota 9. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

Sobota 16. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

Sobota 23. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

Sobota 30. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

Nová kuchárska show Pečie celé Slovensko je slovenskou verziou britského formátu The Great British Bake Off. Novinka tak prevezme najlukratívnejší čas z celého týždňa – prime time v nedeľu. Relácia Byť zdravý je výhra je od svojej premiérovej časti najúspešnejšou aktuálnou televíznou reláciou. Na jej úspech musela, prirodzene, reagovať aj konkurencia, napríklad TV Markíza odsunula svoju reláciu Superstar na piatok večer, aby nebola vysielaná práve počas očkovacej lotérie.