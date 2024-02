Obrovské šťastie: Robotníci v Poľsku pri bagrovaní objavili hotový poklad. 1000-ročný meč so zaujímavým nápisom na čepeli

Poľskí robotníci počas bagrovania riečneho dna objavili „takmer dokonale zachovaný“ 1000-ročný meč. Podľa niektorých výskumníkov by mohol byť meč spojený s Vikingami. TASR o tom informuje na základe správy webového portálu Live Science.

Robotníci meč objavili v polovici januára na severe Poľska počas bagrovania dna rieky Visla neďaleko mesta Wloclawek v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve.

Röntgenové snímky meča na čepeli odhalili nápis „VLFBERTH“. Ten sa zvykne interpretovať ako „Ulfberht“, pretože písmená „U“ a „V“ v minulosti často splývali.

Archeológovia doteraz objavili približne 170 mečov s týmto nápisom. Ide o mimoriadne kvalitné a cenné meče vyrobené z tzv. téglikovej ocele. Takáto oceľ vznikala zo zmesi rôznych surovín roztavených v taviacom tégliku a bola mimoriadne pružná a pevná. Pravé „Ulfberhty“ mohli stáť toľko ako farma, preto dochádzalo aj k ich falšovaniu. Objavený meč je však pravdepodobne pravý.

Pokiaľ ide o kvalitu čepele, meče s nápisom „Ulfberht“ patria k najznámejším a najkvalitnejším mečom z raného stredoveku v Európe, uviedol Mateusz Sosnowski, ktorý sa na skúmaní meča zúčastnil. Dodal, že v minulosti sa už na území dnešného Poľska našlo sedem mečov s nápisom „Ulfberht“.

A Viking-era sword was discovered during dredging works on the Wisła river in Włocławek, central Poland.

The sword is inscribed with the words Ulfberht (just eight other such swords are known to exist in Poland, and only 170 in the rest of Europe).

Photo Ośrodek Sportu i… pic.twitter.com/xYmKSyXhcE

— Ticia Verveer (@ticiaverveer) January 18, 2024