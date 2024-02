Celé mesiace ani netušila, že je z nej milionárka: Žena vyhrala v lotérii a zistila to iba úplnou náhodou

Viete si predstaviť, že by ste boli milionárom a ani by ste o tom netušili? Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, presne to sa stalo istej Deborah Burgess z anglického Leicesteru, upozornil The Sun. Vyhrala v lotérii, no keď jej prišiel e-mail s touto informáciou, akosi ho prehliadla. Trvalo niekoľko mesiacov, kým zistila, že je z nej boháčka.

Deborah práve riešila svoje zdravotné problémy, dokonca bola hospitalizovaná v nemocnici. Tak jej ušlo, že vyhrala milión libier v Národnej lotérii.

Stala sa z nej tajná milionárka

O to väčšie prekvapenie na ňu čakalo, keď prišla na to, že je milionárkou. Vysvetlila, že tikety do lotérie si nekupuje pravidelne, a keď už, tak si ich zakúpi online a aj na mesiac dopredu. Navyše, skontroluje si ich len raz za čas. Keď do toho všetkého vstúpila choroba, kontrola e-mailovej schránky bola pravdepodobne to posledné, na čo v tej chvíli myslela.

Trvalo mesiace, kým si konečne skontrolovala schránku. A v jednej zo správ, ktorá jej v nej pristála, stálo, aby sa prihlásila do svojho lotériového účtu. Keď tak urobila, čakal na ňu poriadny šok. Najprv však neverila, že skutočne vyhrala, a preto zavolala na políciu. Následne sa obrátila priamo na Národnú lotériu, kde jej túto informáciu potvrdili.

„Bola som milionárkou celé mesiace a ani som o tom netušila,“ povedala. Po náročných mesiacoch sa až teraz konečne dostala k svojej výhre, napriek tomu, že jej výherné čísla boli vyžrebované ešte v auguste.

Okrem iného si za výhru rozhodla splniť svoj sen a dopriať si dovolenku na Havaji.