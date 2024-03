Obrovská investícia na západe Slovenska: Kľúčový dodávateľ známej automobilky chce zamestnať stovky ľudí

Jeden z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, spoločnosť Mobis Slovakia, avizuje veľkú investíciu. Podľa zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie chce kľúčový dodávateľ žilinskej Kia Slovakia investovať do výstavby novej výrobnej haly na výrobu elektropohonov do automobilov v Novákoch 180 mil. eur.

S výstavbou chce začať ešte v lete tohto roka, začiatok prevádzky odhaduje na koniec budúceho roka. V prevádzke by malo pracovať približne 291 výrobných a 45 administratívnych zamestnancov. Výrobní zamestnanci budú pracovať trojzmenne, štandardne sedem dní v týždni. „V budúcnosti je možné rozšírenie pracovných kapacít až na dvojnásobok,“ uvádza firma v zámere.

Mobis Slovakia vznikol v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nadnárodnej kórejskej firmy Hyundai Mobis Co., Ltd. Je to jeden z najväčších závodov korporácie na svete. Pracuje v ňom 2 117 kmeňových zamestnancov. Zameriava sa na výrobu a predaj častí automobilov, automobilových komponentov a náhradných dielov. V oblasti výroby častí automobilov a automobilových komponentov je najväčším dodávateľom pre Kia Slovakia a v oblasti predaja náhradných dielov pokrýva trh Európy, USA, Ruska, Blízkeho Východu a Mexika.