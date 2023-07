Obrovská diera v Teórii veľkého tresku: Sheldon sa mal správať úplne inak, dokazuje to tento detail

Seriál Malý Sheldon (Young Sheldon) nadväzuje na svet Teórie veľkého tresku (The Big Bang Theory) a aj keď nesie samostatný a plnohodnotný príbeh, občas sa stane, že niektoré situácie dovysvetlí, či objasní. Portál Screen Rant upozornil na jednu podstatnú nezrovnalosť, ktorá sa týka samotného charakteru hlavného hrdinu.

Sheldon Cooper, či už dospelý, alebo jeho detská verzia, sa dá nepochybne považovať za svojskú postavu. No 6. séria Malého Sheldona ukázala, že nie vždy bol taký, ako si ho pamätáme z Teórie veľkého tresku.

Zmenil sa z neznámeho dôvodu

Ak ste videli zatiaľ najnovšiu sériu tohto sitkomu, mohli ste sledovať strasti spojené s cestou Sheldona do Nemecka, ktoré sa odohrávali v záverečných dvoch častiach. Alebo skôr, ako sa tejto situácii dokáže prispôsobiť na rozdiel od toho, ako by sa zachovala jeho dospelá verzia.

Veľký Sheldon musel mať všetko podľa svojich predstáv a neobľuboval zmeny. Problém mu robilo napríklad už aj nasťahovanie sa k Amy a podobné situácie, s ktorými musel zápasiť. No v Malom Sheldonovi mu zmena prostredia až taký problém nerobila.

Aby sa Sheldon v Nemecku prispôsobil, zaviedol do svojho života nové rutiny. Iba pripomeňme, že v sitkome TBBT si musel objednávať v reštaurácii stále rovnaké jedlo a žiadne zmeny nedokázal akceptovať. Tu zmenil svoj režim a prispôsobil sa nemeckému časovému posunu alebo dokonca hovoril nemeckým jazykom.

Čo sa so Sheldonom stalo?

Či ide len o dieru v charaktere tejto postavy, alebo nám tvorcovia Malého Sheldona vysvetlia, prečo sa takto radikálne zmenil, zatiaľ nie je jasné. No príležitosť na to ešte budú mať, keďže už tento rok by mala uzrieť svetlo sveta 7. séria prequelu.