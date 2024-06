Obľúbený seriál Nemocnica čakajú veľké zmeny. Diváci si na nové epizódy počkajú, je za tým jednoduchý dôvod

Seriál Nemocnica patrí k divácky obľúbeným, o čom svedčí aj to, že sa vysiela už niekoľko rokov a stále dokáže prekvapiť novými postavami, či zápletkami. Teraz by sa diváci mali pripraviť na ďalšiu novinku.

Ako informoval portál MediaBoom, seriál Nemocnica si diváci môžu pozrieť dvakrát do týždňa už od roku 2021. Stal sa tak stálicou TV JOJ a hoci z neho odišli niektoré obľúbené postavy, stále má čo ponúknuť. O tom svedčí aj to, že televízia už pracuje na nových epizódach, ktoré budú odvysielané už túto jeseň.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nemocnica TV JOJ (@nemocnica_tvjoj)

Leto bez Nemocnice

Jarné vysielanie tretej série seriálu Nemocnica sa blíži ku koncu. Posledná epizóda bude odvysielaná vo štvrtok 13. júna o 20:40 a počas leta ju nahradia iné programy. V utorok 18. júna a vo štvrtok 20. júna odvysiela v hlavnom vysielacom čase romantický seriál Viola, ktorého vysielanie bolo predtým prerušené a ostali z neho neodvysielané časti.

Neskôr by tieto vysielacie časy mala vyplniť česká letná séria Hviezdy nad hlavou, ktorú v minulosti vysielala televízia Prima.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nemocnica TV JOJ (@nemocnica_tvjoj)

Nová séria už čoskoro

Na prelome leta by mala TV JOJ začať s natáčaním nových epizód, ktoré diváci uvidia už na jeseň. Nové epizódy so sebou navyše prinesú aj zmeny, ktoré avizoval generálny riaditeľ televízie. Vyzerá to tak, že by sa v seriáli opäť mohlo zmeniť obsadenie a buď pribudnú nové tváre, alebo odídu ďalší herci, tak, ako to v minulosti urobila napríklad Nela Pocisková.

„Môžem prezradiť, že divákov čaká viacero zmien. Premenou prejde nielen nemocnica, ale aj osudy obľúbených postáv. Je otázne, nakoľko personálne zemetrasenie zasiahne aj do ich osobných životov,“ uviedol na sociálnej sieti generálny riaditeľ Joj Marcel Grega.