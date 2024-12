Obľúbený reťazec hlási ďalšiu novinku, v tomto meste si obyvatelia nakúpia nonstop. Moderná predajňa bude dostupná aj v noci

Nebolo to tak dávno, ako Coop Jednota otvorila brány svojej druhej automatizovanej predajne. Tá sa v druhej polovici novembra oficiálne otvorila v Šali, pričom sa nám exkluzívne podarilo zistiť, že už čoskoro ju doplní ďalšia. Táto informácia sa pretavila do reality.

Tretiu slovenskú automatizovanú predajňu tradičný reťazec otvoril v Nových Zámkoch, ktoré sa zároveň radia medzi najsilnejšie družstvá Jednoty na Slovensku. V porovnaní so Šalgočkou či Šaľou ide o typickú mestskú predajňu na frekventovanom sídlisku, ktorej štandardné otváracie hodiny nie sú také obmedzené, ako pri vyššie spomínaných.

Ako prezradili zástupcovia Coop Jednota, cieľom je pomôcť obyvateľom sídliska či návštevníkom blízkych škôl v tom, aby si mohli obľúbené potraviny či malé občerstvenie dopriať prakticky kedykoľvek. Podobne ako v Šali, aj v Nových Zámkoch bude zákazníkom postačovať mobilná aplikácia s overeným kontom. Takúto verifikáciu si viete v priebehu niekoľkých minút vykonať aj priamo na mieste.

Zaujímavou novinkou je napríklad tiež prehľadná info obrazovka, na ktorej sú zreteľne vysvetlené pokyny k bezproblémovému vstupu do moderne vybaveného obchodu. V rovnakom časovom intervale tu môže nakupovať až 5 zákazníkov spolu so sprievodom. V Šalgočke to napríklad boli, kvôli menšej predajni, iba traja zákazníci.

Čo sa týka sortimentu, ten zástupcovia reťazca prispôsobili mestskej klientele a školákom. Nechýbajú grilované špeciality, čerstvé pečivo, ale tiež zabalené potraviny určené na rýchlu konzumáciu ako bagety, malé nápoje či káva.

„Snažíme sa prispôsobovať nielen aktuálnym trendom v maloobchode, ale naším hlavným cieľom je prinášať zákazníkom čo najvyšší komfort nakupovania a vyhovieť ich zákazníckym potrebám,“ povedal na margo otvorenia predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky Štefan Mácsadi.

Ako fungujú automatizované predajne?

Základom úspešného vstupu do modernej predajne je stiahnutá aplikácia Coop Jednota a konto overené občianskym preukazom. Následne pri vchode z aplikácie načítate potrebný kód, ktorý vám otvorí automatické dvere a vstúpite do medzipriestoru. Tam je potrebné počkať, kým sa za vami zatvoria vstupné dvere a kód skenujete opäť.

Po úspešnom vykonaní popísaných krokov už vstupujete priamo do priestorov automatizovanej predajne. Ďalším plusom je to, že sortiment nie je s výnimkou lahôdkového pultu nijako obmedzený. Kúpiť si teda viete aj alkohol a cigarety. Na vstup, pochopiteľne, musí mať zákazník minimálne 18 rokov.

V rámci automatizovaných predajní kompetentné osoby mysleli na rôzne scenáre a v nutných prípadoch zákazníkom vedia pomôcť aj na diaľku. Taktiež je v nich jednoducho vymyslený proces storna položiek, ale aj celého nákupu. Nehrozí tak, že by ste napríklad v noci ostali visieť na haprujúcej pokladnici. Po úhrade položiek z nákupného košíka na samoobslužnej pokladnici dostanete doklad a obchod môžete opustiť. Platí tu veľmi podobný princíp ako pri vstupe.