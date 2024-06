Obľúbený operátor hlási ďalšie výpadky: Internet ani televízia nebudú fungovať na viacerých miestach počas dvoch dní

Jeden z najväčších operátorov na Slovensku hlási ďalšie výpadky. Tie pretrvajú od stredy 5. júna do štvrtka 6. júna a prebiehať budú na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

Výpadky na viacerých miestach

Ako spoločnosť informuje, prvý výpadok príde zajtra 5. júna a prebiehať bude v čase od 7:00 do 14:00. Zasiahne obed Hanušovce nad Topľou. V čase od 8:00 do 15:00 nepôjde internet ani televízia v lokalitách Pusté Sady, Šalgočka a Zemianske Sady.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.

Ďalšie výpadky nastanú vo štvrtok 6. júna, a to rovno na viacerých miestach a v rozličných časoch. Medzi od 6:30 do 16:30 sa pripravte na nefunkčnosť služieb v obciach Krasňany a Rudník, od 8:00 do 12:00 v obci Horné Obdokovce.

Televízia ani internet nepôjde v obci Dobšiná v čase medzi 8:30 a 15:00, a taktiež od 8:00 do 18:00 v Kysuckom Novom Meste.