Obľúbená herečka Salma Hayek opäť všetkých ohúrila. Na verejnosti hrdo ukazuje svoje šedivé vlasy a fanúšikovia sú nadšení

Herečka Salma Hayek má 57 rokov a je známa svojou ohromujúcou krásou a všestranným talentom. Teraz s eleganciou a gráciou predviedla svoje šedivé vlasy.

Ako píše portál Brightside, fanúšikovia, ale aj módni kritici Salmu chvália za to, že sa vykašľala na farbenie vlasov a predviedla svoje šediny. Mnohí si to všimli počas tenisového turnaja, ktorý sledovala so svojím manželom Françoisom-Henrim Pinaultom, z ktorého vyžarovala nenútená elegancia, keď sledoval zápas z lóže. Salma mala krásne červené pery a slnečné okuliare, ktoré celému podujatiu dodali šmrnc.

Fanúšikovia boli nadšení

Fanúšikovia pridali krásne odkazy aj k príspevku, ktorý zverejnila na Instagrame, kde tiež svoje sivé vlasy hrdo predviedla. „Ste krásna, inteligentná a elegantná žena… tie sivé vlasy vás robia ešte prirodzenejšou,“ napísala jedna fanúšička. „Milujem vaše sivé vlasy.“ „Salma prijala svoj vek a ukázala, že sivé vlasy sú úplne normálne.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Jej prijatie starnutia hlboko zarezonovalo u jej sledujúcich a mnohých inšpirovalo k tomu, aby ukázali svoje vlastné a prirodzené ja.