Objavila už 18 asteroidov a spolupracuje s vedcami z NASA. Najmladšia astronómka na svete má len 8 rokov

Astronómia ju fascinuje už od útleho veku. Ledva sa naučila chodiť a už ju zaujímalo, čo sa deje na oblohe nad ňou. Vo veku 8 rokov sa Nicole Oliveira stala tou najmladšou astronómkou na svete a už teraz pracuje po boku významných odborníkov v NASA.

Je najmladšou astronómkou v dejinách

Len 8-ročná Nicole Oliveira z Brazílie rozšírila rady mladých géniov po tom, čo sa stala najmladšou astronómkou na svete. Ako informuje portál Phys, už teraz spolupracuje s NASA, zúčastňuje sa medzinárodných seminárov a stretla sa aj s poprednými vedcami, a to nielen z oblasti astronómie.

V Nicolinej detskej izbe by ste nenašli bežné plagáty obľúbených detských postavičiek, steny zdobia obrázky hviezd, galaxií, miniatúrne modely rakiet či postavy zo série Star Wars. V izbe má aj dva veľké monitory, prostredníctvom ktorých detailne skúma galaxie. Je súčasťou programu s názvom Asteroid Hunters (v preklade Lovci Asteroidov), ktorého úlohou je pomôcť mladým talentom nájsť si svoje miesto vo svete vedy. Dáva im šancu venovať sa vlastnému výskumu a robiť zaujímavé objavy.

Na tomto programe sa podieľa NASA, ale aj brazílske ministerstvo pre vedu a výskum. Nicole je na svoju prácu skutočne hrdá a veru má byť na čo. Už teraz sa jej podarilo objaviť 18 asteroidov. Plánuje ich pomenovať po významných brazílskych vedcoch alebo po svojich rodinných príslušníkoch, napríklad po mame a po otcovi.

Už teraz sa stretáva s významnými vedcami, čaká ju hviezdna budúcnosť

Môže potrvať ešte niekoľko rokov, kým sa podarí overiť a potvrdiť, že naozaj našla doteraz neobjavené asteroidy. Ak sa to však podarí, stane sa najmladším človekom v dejinách, ktorému sa to podarilo. Predbehne tak 18-ročného Taliana meno Luigi Sannino. Na Nicole nešetria chválou ani jej učitelia. Podľa učiteľa astronómie je najdôležitejšie to, že mladá astronómka je ochotná deliť sa o svoje poznatky a svojim spolužiakom vždy ochotne pomáha.

Nicole sa podarilo získať aj prestížne štipendium, vďaka ktorému dostáva to najlepšie možné vzdelanie. Rodičia ju v jej vášni plne podporujú, hovoria, že už keď mala štyri roky, na narodeniny si namiesto bábik či plyšových hračiek pýtala teleskop. Pre rodičov to však bol príliš finančne náročný darček, dievčatko ho tak dostalo až na svoje 7. narodeniny.

Nicolinha, ako jej hovoria blízki, navštevuje aj kurz astronómie, ktorý dovtedy mohli navštevovať len deti staršie ako 12 rokov. Kvôli nej však vekový limit posunuli. Má aj vlastný kanál na YouTube, kde si ľudia môžu pozrieť rozhovory s rôznymi významnými vedcami, napríklad s astronómkou Duiliou de Mello, ktorá objavila supernovu s názvom SN 1997D. Stretla sa už dokonca aj s Marcosom Pontesom, jediným brazílskym astronautom, ktorý bol vo vesmíre. Zdá sa, že Nicole má pred sebou naozaj hviezdnu budúcnosť.