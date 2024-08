Objavil sa Atlantic Niño a je to znepokojivé: Malý brat El Niña súvisí s anomáliou, ktorú si nikto nevie vysvetliť

Uplynulé mesiace na nás z každej strany vyskakujú nepríjemné správy v podobe teplotných rekordov, ktoré neveštia nič dobré. Teraz sa skloňuje ďaleký Atlantik, ktorý sa podľa nových informácií ochladzuje rekordnou rýchlosťou. Najzvláštnejšie na tom celom je, že nikto nevie prečo, uvádza časopis New Scientist.

V uplynulých troch mesiacoch bola zaznamenaná rekordne rýchla zmena teploty v rovníkovej časti Atlantického oceána. New Scientist v tejto súvislosti spomína vznikajúci model „Atlantic Niña“, ktorý by mohol ovplyvniť počasie na celom svete. Takže ak hovoríme o ďalekom Atlantiku, to neznamená, že čo sa v tejto časti Zeme deje, sa zvyšku sveta vôbec netýka. Práve naopak.

Jeho teplota klesla pod priemer

„Atlantic Niño“, alebo ak chcete „Atlantický Niño“, je podľa Atlantického oceánografického a meteorologického laboratória malým bratom El Niña, ktorý naopak súvisí s Tichým oceánom. Atlantic Niño na rozdiel od El Niña dosahuje svoj vrchol v lete a zvyšuje pravdepodobnosť výskytu hurikánov pri Kapverdských ostrovoch. Tento jav vzniká, keď teplota morskej vody vo východnom rovníkovom Atlantiku (oblasť Atlantického oceánu pri rovníku) klesne pod priemer. A to sa práve teraz udialo.

Údaje Národného úradu pre oceán a atmosféru ukazujú, že ochladzovanie v Atlantiku začalo ešte začiatkom júna, kedy boli teploty namerané na povrchu pri rovníku o 0,5 – 1,0 °C nižšie, než je priemer pre toto obdobie.

Stalo sa to prvýkrát

Vedci si nad tým lámu hlavy, ale zatiaľ neúspešne. Táto náhla teplotná anomália ich zmiatla a nevedia si ju vysvetliť. Ešte nikdy sa totiž nestalo, že by východný rovníkový Atlantik vystriedal jeden extrém za druhým takouto závratnou rýchlosťou. A to môže mať isté následky.