Obed za 1,50 eura, na deň vám stačí 20 eur: Toto sú najlacnejšie mestá, kam sa môžete presťahovať

Možno ste už uvažovali nad tým, že by ste aspoň na nejaký čas odišli žiť do zahraničia. Napokon, veľa Slovákov takto odchádza, či už za prácou alebo za novými zážitkami, alebo jednoducho za životom. Dôležitý je však výber konkrétneho miesta, pretože ak si zvolíte zle, môžete to oľutovať. Obavy môžu spôsobovať napríklad vysoké výdavky, ktoré nebudete vedieť utiahnuť. Magazín Time Out priniesol zoznam 10 miest s najnižšími životnými nákladmi pre ľudí žijúcich v zahraničí, mimo svojej rodnej krajiny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vychádza pritom zo štúdie spoločnosti Greenback, ktorá urobila prieskum zameriavajúci sa na miesta, ktoré sú cenovo dostupné pre život. Sústredili sa na jednotlivca, ale porovnali aj náklady štvorčlennej rodiny. A výsledky vás možno ani neprekvapia.

Toto sú mestá s najnižšími životnými nákladmi pre prisťahovalcov: Kapské Mesto, Južná Afrika Denpasar, Indonézia Atény, Grécko Mexiko, Mexiko Bangkok, Thajsko Glasgow, Škótsko Istanbul, Turecko Lisabon, Portugalsko Barcelona, Španielsko Birmingham, Anglicko

Najete sa za pár centov, ani ceny bývania vás nezruinujú

V zozname sa ocitli krajiny ako Indonézia či Thajsko, ktoré sú skutočne vyhľadávané ako lacné miesta na život. Veď si to priznajme, asi každý z nás už počul o Slovákovi, ktorý odišiel žiť na Bali.

Prvé miesto však obsadilo Kapské Mesto, hlavné mesto Južnej Afriky. Time Out vysvetľuje, že priemerné mesačné náklady na život sú okolo 1 300 eur pre jednotlivca a 2 500 eur pre štvorčlennú rodinu.

Web Budget Your Trip, ktorý ukazuje výdavky z pohľadu cestovateľov, udáva, že ak sa sem vydáte na lowcostovú dovolenku, na deň potrebujete 49 eur. Táto suma je už vrátane ubytovania, stravy aj lokálnej dopravy. Ešte menej to je v spomínanej Indonézii, kde cestovatelia minú za jeden deň len 20 eur. Tieto náklady môžu byť v prípade dlhodobejšieho pobytu ešte nižšie.

Numbeo zas uvádza, že v Denpasare na Bali si dáte lacný obed za 1,49 eura a veľké pivo kúpite pod dve eurá.

Toto všetko znie nepochybne dobre, len predtým, ako sa niekam do zahraničia vyberiete, dopredu si naplánujte, z čoho tam budete žiť.