O prácu príde 600 ľudí, svetoznámy výrobca bude prepúšťať až v troch fabrikách. Dôvodom sú klesajúce zisky a znížený dopyt

V posledných mesiacoch sa v médiách objavilo hneď niekoľko správ o masívnom prepúšťaní v najväčších svetových firmách. Kým na Slovensku sa spomínalo IBM či AT&T, u našich susedov to bol český výrobca Zetor, v Európe zase kuriérska spoločnosť FedEx. Ako teraz informuje spravodajský portál CNN, zamestnanecké stavy bude redukovať aj americký John Deere.

Známy výrobca poľnohospodárskych zariadení chystá podľa najnovších správ poslednú sériu prepúšťania, ktorá by mala vstúpiť do platnosti na prelome augusta a septembra. Dostupné zdroje hovoria o tom, že o prácu by mohlo prísť až 600 ľudí, konkrétne v štátoch Iowa a Illinois. „V Iowe v Dubuque a Davenporte bude prepustených približne 310 zamestnancov, ako aj 280 zamestnancov z továrne v East Moline v štáte Illinois,“ konkretizovalo CNN.

Pôjde teda o značnú časť pracovníkov, nakoľko spomínané tri závody dokopy zamestnávajú okolo 4-tisíc ľudí. Dôvodom sú klesajúce tržby v súvislosti s nižším dopytom po farmárskej technike, ktoré trápia prakticky celé poľnohospodárske odvetvie v Spojených štátoch. Kým v roku 2023 mala spoločnosť čistý zisk na úrovni 10 miliárd dolárov, tento rok sa predpokladá už „iba“ 7 miliárd.

Negatívny poľnohospodársky trend sa v USA predpokladá aj v nasledujúcich mesiacoch, pričom medziročne tu klesol aj počet fariem, a to v desaťtisícoch. Tým sa logicky priamoúmerne znížil aj počet potenciálnych odberateľov poľnohospodárskej techniky. Okrem spomínaných krokov bude John Deere optimalizovať svoju sieť závodov aj tým, že časť výroby presunie do Mexika, teda za lacnejšou pracovnou silou.

Problémy má aj Zetor

Ako sme vás ešte koncom mája informovali, viac ako polovicu zamestnancov bude musieť prepustiť aj český Zetor. Známemu českému výrobcovi traktorov totiž klesajú v poslednom desaťročí tržby aj predaje. Viacerými opatreniami chce znížiť náklady medziročne o 200 miliónov korún.

Zetor Tractors sa chystá prepustiť ku koncu júla 160 ľudí, ide o viac ako polovicu všetkých zamestnancov, ktorých má v súčasnosti 300. Dôvodom majú byť podľa tlačovej správy firmy zmeny vo výrobe, tie sú naplánované od budúceho roka. Zamestnancom plánujú dať okrem zákonného odstupného aj zvýšené odstupné podľa kolektívnej zmluvy. Poskytnú im aj poradenstvo pri hľadaní iného zamestnania.