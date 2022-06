O implantáty prejavili záujem vraj už tisícky žien. Ruský chirurg ponúka vlastenecké silikóny so vzorom vlajky

Moskovský plastický chirurg ponúka silikónové prsné implantáty, aké len tak nenájdete. Jeho zákazníčky si môžu dať voperovať vlastenecké implantáty so vzorom ruskej vlajky, ale aj so zeleným kamuflážnym vzorom. Kým niektorí svoju lojalitu prejavujú vlajkou či nálepkou na aute, sú ľudia, ktorým to jednoducho nestačí.

Ruský plastický chirurg sa rozhodol podporiť Rusko vo vojne na Ukrajine skutočne svojským spôsobom. Klientkám ponúka vlastenecké prsné implantáty so vzorom ruskej vlajky alebo so zeleným kamuflážnym vzorom. Ako informuje portál Daily Mail, 35-ročný Yevgeny Dobreykin sa teší značným úspechom, o implantáty prejavilo záujem množstvo klientiek (aj keď ešte ich žiadnej z nich nevoperoval). Hovorí, že vďaka implantátom sa môžu ženy cítiť ako správne patriotky, a to aj vtedy, keď na sebe nemajú nič oblečené.

Na kritiku je pripravený

Dobreykin sa chváli tým, že počas svojej kariéry „stvoril“ už vyše 7 000 krások. Takýmto spôsobom chcel počas vojny prispieť svojou troškou, zároveň však chcel na trh priniesť niečo nové, niečo, čo tu ešte nebolo. Dodáva, že implantáty boli testované, sú celkom bezpečné a klientky sa nemusia obávať toho, že by im farbivo v nich mohlo uškodiť.

Plastický chirurg sa teší zo záujmu, ktorý ženy prejavili, dodáva ale, že je pripravený aj na kritiku. Trochu mu robí obavy to, že sa kvôli sankciám uvaleným na Rusko dvíhajú aj ceny zákrokov. Ceny implantátov poskočili v súčasnosti aj o trojnásobok. Svoju prácu berie s úplnou vážnosťou. Našli sa ľudia, ktorí sa pýtajú, či je to akýsi zvláštny žart. Yevgeny však všetkých ubezpečuje, že nevtipkuje.

Zatiaľ sa vraj stretáva prevažne s pozitívnymi reakciami, negatívne komentáre vníma len zo strany Ukrajincov. Dodáva, že sila sa podľa neho ukrýva v pravde, ale aj v kráse.