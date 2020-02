O 10 dní nás čakajú voľby do Národnej rady. Otestujte sa, čo o týchto voľbách viete!

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa nezadržateľne blížia. Už o 10 dní budeme opätovne rozhodovať o tom, ktoré politické strany sa dostanú do parlamentu a budú prijímaním zákonov ovplyvňovať dianie na Slovensku v najbližších rokoch. Čo ale viete o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky? V našom kvíze sa nedozviete, koho by ste mali voliť, budeme sa pýtať skôr na samotný priebeh volieb, či na rôzne špecifikácie týkajúce sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Zvládnete kvíz na plný počet bodov?

Koľko poslancov tvorí Národnú radu Slovenskej republiky? Rl91 at the Slovak language Wikipedia / GFDL 150 200 100 Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Tvorí ju 150 poslancov. Pokračovať >> Na aké dlhé obdobie volíme poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky? Archív TASR - Jakub Kotian 5 rokov 4 roky 6 rokov Funkčné obdobie poslancov sa volí na 4 roky. Pokračovať >> Koľko poslancov môžete pri voľbách najviac zakrúžkovať, čím im dáte preferenčný hlas? Archív TASR - Lukáš Grinaj 6 5 4 Najviac môžete zakrúžkovať štyroch poslancov. Môžete samozrejme zakrúžkovať tiež iba jedného, dvoch alebo troch, alebo nemusíte krúžkovať vôbec. Pokračovať >> Čo sa stane, ak zakrúžkujete viac ako maximálny možný počet poslancov? Archív TASR - Lukáš Grinaj Preferenčný hlas dostanú len tí poslanci, ktorí sú na kandidátke vyššie Preferenčné hlasy sa nerátajú a s hlasovacím lístkom sa narába, ako keby nebol zakrúžkovaný žiadny poslanec Hlasovanie je neplatné Ak náhodou zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, váš hlas pre stranu alebo hnutie je stále platný, avšak preferenčné hlasy sa nerátajú. Pokračovať >> Koľko najmenej percent musí získať politická strana, aby sa dostala do parlamentu? Archív TASR - Pavol Zachar 3 % 7 % 5 % Politická strana musí dosiahnuť najmenej 5 % hlasov, aby sa dostala do parlamentu. Pokračovať >> Koľko najmenej percent musí získať koalícia zložená z dvoch alebo troch politických strán, aby sa dostala do parlamentu? Archív TASR -Martin Baumann 7 % 10 % 5 % V prípade koalície zloženej z dvoch alebo troch politických strán musí táto koalícia získať najmenej 7 % hlasov, aby sa dostala do parlamentu. V prípade koalície zo štyroch strán alebo viac strán musí získať najmenej 10 %. Pokračovať >> Koľko najmenej percent musí získať politická strana, aby dostala finančný príspevok za voľby zo štátneho rozpočtu? Archív TASR - Pavol Zachar 2 % 5 % 3 % Ak politická strana dosiahne aspoň tri percentá vo voľbách, získava príspevok za každý hlas na svoje fungovanie. Za voľby do NRSR v roku 2016 si takto politické strany prerozdelili takmer 50 miliónov eur. Pokračovať >> Aké je dlhé moratórium na volebné prieskumy? Archív TASR - Milan Drozd 50 dní pred voľbami 14 dní pred voľbami 48 hodín pre voľbami Moratórium na volebné prieskumy platí 14 dní pred voľbami. Posledný prieskum k aktuálnym voľbám bol zverejnený 14. februára. Pokračovať >> Ak si chcete vybaviť hlasovací preukaz osobne, kedy najneskôr tak musíte urobiť? Archív TASR - František Iván 15 dní pred konaním volieb 30 dní pred konaním volieb Posledný pracovný deň pred konaním volieb Ak si chcete vybaviť hlasovací preukaz osobne, musíte tak urobiť najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami v úradných hodinách obce. Tá vám hlasovací preukaz následne vydá na počkanie. Pokračovať >> Aká pokuta hrozí za neodloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov do schránky na to určenej? Archív TASR - Milan Drozd 33 eur 100 eur Nehrozí žiadna pokuta V prípade, že by ste chceli odniesť nepoužité hlasovacie lístky z volebnej miestnosti a neumiestnili ich do schránky na to určenej, hrozí vám za to pokuta 33 eur. Pokračovať >> Vyhodnotenie: Výborne, všetky tvoje odpovede boli správne 🙂 Vyhodnotenie: O voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vieš takmer všetko 🙂 Vyhodnotenie: Dobrý výsledok, aj keď niektoré odpovede ťa potrápili 🙂 Vyhodnotenie: Dnešný kvíz ti nevyšiel, daj si radšej niektorí iní 🙂