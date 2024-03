Nový prieskum: Dankova SNS by skončila mimo parlamentu, súčasná koalícia by nevznikla. PS by malo vyše 20 %

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na konci marca, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 21,6 percenta hlasov, čo však oproti poslednému prieskumu predstavuje mierny pokles. Prieskum si objednal Denník N a vykonala ho spoločnosť Ipsos.

SNS mimo parlamentu

Druhé by skončilo Progresívne Slovensko s 20,2 percenta hlasov, po ňom nasleduje Hlas-SD, ktorý by získal 16,3 percenta hlasov. Štvrtá by skončila strana SaS so ziskom 6,7 percenta, nasleduje KDH (6,2 percenta). Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko so ziskom 5,1 percenta a veľmi tesne aj Republika, ktorá získala presne 5 percent hlasov.

Hranicu zvoliteľnosti by neprekročila maďarská Aliancia ani Dankova SNS. Tieto strany by získali 4,6, respektíve 4,1 percenta. Smer oproti poslednému prieskumu mierne klesol z 23,4 percenta a pokles zaznamenalo aj PS (zo 17,1 percenta).

Strana Smer-SD by v prepočte na mandáty získala v parlamente 40 kresiel, PS by získalo 37, Hlas 30 a SaS 12. KDH a Slovensko by získali zhodne po 11 mandátoch. Mazurekova Republika by získala iba 9 poslancov. Prieskum sa konal od 16. do 19. marca 2024 a zúčastnilo sa ho 1 009 respondentov.