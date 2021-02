Iní zas radšej na svojom tele pracujú sami, bez zásahu liekov. Hmotnosť však neovplyvňuje len to, ako sa človek stravuje a koľko sa hýbe. Kilogramy môžu pribúdať aj kvôli rôznym ochoreniam. Aj preto lekári pri tvorbe liekov myslia napríklad aj na ľudí, ktorí trpia cukrovkou.

Obezita trápi čoraz viac ľudí

Jednoducho povedané, obezita je následkom toho, že energetický príjem tela je vyšší ako energetický výdaj. Ako však píše portál Science Alert, obezita je komplikované ochorenie a nie je vhodné zjednodušovať ho. V posledných desaťročiach je obéznych ľudí čoraz viac. Ako informuje RUVZ, obezitou trpí približne polovica celosvetovej populácie a evyhýba sa ani Slovákom. Nadbytočné kilogramy trápia najmenej 1,5 milióna obyvateľov.

Problém okrem iného predstavuje aj fakt, že na obezitu neexistuje jednoduché riešenie, nie je to ochorenie, z ktorého sa človek vylieči užívaním liekov, aj keď v súčasnosti už existujú lieky, ktoré lekár môže predpísať. Ďalším riešením je bariatrická operácia, tá je však invazívna. Zabúdať by sa jednoznačne nemalo na zdravý životný štýl. Lieky a bariatrická operácia totiž majú svoje riziká, ktoré môžu človeku poriadne skomplikovať život.

Vedľajšie príznaky sú len mierne

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine, vedci testujú nový liek, ktorý by mohol obéznym pacientom pomôcť. Štúdie sa zúčastnilo viac ako 2 000 obéznych ľudí zo 16 krajín sveta. Ich úlohou bolo užívať predpísanú týždennú dávku lieku s názvom Semaglutid, ktorý sa už v súčasnosti využíva pri liečbe cukrovky typu 2. Vplýva na mozog a potláča tak chuť do jedla.

Samozrejme, súčasťou štúdie bola kontrolná skupina, ktorá užívala placebo. Navyše, obe skupiny dostali odporúčania týkajúce sa životného štýlu, cvičenia a stravovania. Ľudia, ktorí užívali placebo, síce schudli, strata hmotnosti však nebola nijak výrazná. Na druhej strane, u ľudí, ktorí užívali Semaglutid, bola strata váhy badateľná.

Liek užívali 68 týždňov, počas ktorých stratili v priemere 14,9 % svojej telesnej hmotnosti. Až 30 % zúčastnených stratilo viac ako 20 % telesnej hmotnosti. Zdá sa teda, že Semaglutid je omnoho účinnejší, ako akýkoľvek iný v súčasnosti dostupný liek na chudnutie. Takúto zmenu doteraz za pomoci liekov nebolo možné dosiahnuť, dosahovali ju zvyčajne len pacienti po chirurgickom zákroku.

Nie je to zázračné riešenie, človek sa o seba musí starať

Okrem toho, pacienti udávali aj celkové zlepšenie zdravotného stavu, vďaka čomu sa zlepšila kvalita ich života. Samozrejme, ani Semaglutid nie je zázračným liekom a má svoje nevýhody. Podobne ako takmer každý liek, môže mať vedľajšie účinky. Niektorí účastníci výskumu sa napríklad sťažovali na hnačku a nevoľnosť. Tá sa však vyskytla aj v skupine ľudí užívajúcich placebo. Aj keď boli vedľajšie účinky len mierne a dočasné, z výskumu kvôli nim odišlo 60 ľudí. Zo skupiny užívajúcej placebo odišlo 5 ľudí.

Niektorým ľuďom nemusí vyhovovať spôsob podania lieku. Aplikuje sa totiž injekčne raz týždenne. Navyše, výskumníkom chýbajú údaje o tom, čo sa dialo s účastníkmi výskumu po skončení experimentu. Jedna z účastníčok výskumu sa pre The New York Times neskôr vyjadrila, že časom sa ručička váhy začala opäť posúvať k vyšším číslam. Aj to je dôkazom toho, že len lieky užívať nestačí a človek sa o seba musí starať dlhodobo. Napriek tomu však ide pri liečbe obezity o významný krok vpred.