Novinka Nely Pociskovej, ktorú nik nečakal: Speváčka si napravila reputáciu, posúďte sami

Vystupuje profesionálne a vždy sa snaží robiť všetko naplno, no aj majster tesár sa občas utne. Ukázalo sa to aj u speváčky a herečky, ktorú nepríjemne prekvapila obrovská vlna kritiky od fanúšikov za jej spevácky výkon. Zdá sa, že sa karta obrátila a nepríjemné hejty a komentáre vystriedali pochvalné ódy od ľudí, ktoré si vyslúžila za svoju novinku.

Dvojnásobná mamička Nela Pocisková sa obracia, ako môže. Pracovné povinnosti a starostlivosť o dve rozkošné deti jej dávajú zabrať, no vyzerá to tak, že všetko stíha s prehľadom. Spevácka kariéra však nie je jednoduchá a cesta za úspechom býva vydláždená prekážkami alebo inými nepríjemnosťami, ktoré sú výzvou. Nedávno to tak bolo pri songu „Dnes je to o mne“, ktorý predviedla naživo v špeciálnom prevedení Expres Live v Rádiu Expres. Výsledkom boli negatívne slová fanúšikov na jej adresu, z ktorých speváčka určite nebola nadšená.

Ďalšia vydarená spolupráca s raperom

Nela tak zažila na vlastnej koži, že to nie je len o komplimentoch a pozitívnych reakciách, na ktoré bola zvyknutá. Našťastie, stačilo spraviť jednu vec a zlé časy sú zažehnané. Speváčka sa pochválila svojim fanúšikom na sociálnej sieti s novinkou, ktorú si pripravila v spolupráci s raperom Majselfom. So spevákom už má na konte skladbu „Neprestanem dýchať“, ku ktorej nakrútili videoklip a taktiež predstavili jej akustickú verziu. Zatiaľ čo mnohí ju vtedy za to vychválili do nebies, dnes sa jej to opäť podarilo.

Príspevok, ktorý zdieľa Majself (@majself_neptun)



„Konečne. Už vo štvrtok vychádza “Star”. Je to prvý singel z nášho spoločného EP a dostanete k tomu rovno aj originálny klip. Ak tu máme nejakých fanúšikov, čo sa tešia, dajte nám o sebe vedieť v komentoch…“ napísal Majself do popisku ku krátkemu videu, ktoré je očividne z ich spoločného videoklipu. Zareagovala aj samotná speváčka, tešiaca sa z tejto novinky. „Juchú, ideme na to,“ znel Nelin komentár pod videom.

