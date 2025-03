Novinka Nely Pociskovej, ktorá mnohých príjemne prekvapí: Oznámila skvelú správu, fanúšikovia sú vo vytržení

Talentovaná umelkyňa čoraz viac dokazuje, že sa vie presadiť aj ako speváčka. Platí to hlavne vtedy, ak má spoluprácu so známym raperom. Svojím fanúšikom zatiaľ predstavili tri skladby a zakaždým s nimi zožali veľký úspech. Ľudia ich chvália, tvrdia, že im to spolu ladí po pracovnej stránke, a že by v tom mali pokračovať. Pred pár dňami uzrela svetlo sveta novinka od oboch umelcov, vďaka ktorej si vypočuli ďalšie slová chvály a komplimenty.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Speváčka a herečka Nela Pocisková si posledné obdobie musela vypočuť na svoju adresu nie práve najpríjemnejšie reakcie zo strany fanúšikov. To zamrzí najmä človeka, ktorý je pedant a perfekcionista a snaží sa spraviť si svoju prácu čo najlepšie. A presne taká je aj Nela, na ktorú sa spustila lavína nepríjemných komentárov za naspievanú špeciálnu verziu svojej skladby „Dnes je to o mne“ pre Rádio Expres, a tiež za vystúpenie na otvorení výstavy Titanic, kde si vzala príliš veľké „sústo“ v podobe legendárneho hitu od Céline Dion. Dvojnásobná mamička sa podľa fanúšikov postarala o trapas, a taktiež sa hrá na niečo, čím nie je.

Mnohí sú nadšení

Zdá sa však, že si z toho Nela nič nerobí a naďalej sa venuje svojej vášni, ktorou je spev. Aj keď sa ľudia priklonili k tomu, aby sa venovala herectvu, keďže seriály, v ktorých účinkuje, zaznamenali veľký úspech, aj v hudobnej brandži má čo ponúknuť. Obzvlášť, ak naspieva song v spolupráci s raperom Majselfom. Očividne sa im darí, keďže si fanúšikovia vo veľkom spievajú ich chytľavé pesničky. Najprv to bola skladba „Neprestanem dýchať“, nasledovala „Star“ a tentokrát je tu novinka s názvom „Čierna Madonna“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

„Tretí singel z nášho spoločného EP s @majself_neptun a @maxx_miklos je na svete,“ napísala okrem iného Nela k videu na Instagrame, ktoré obsahuje zábery z videoklipu k spomínanej novinke. Opäť trafila do čierneho a ulahodila svojim priaznivcom, ktorí ostali príjemne prekvapení. Chvália nielen samotnú skladbu, ale aj videoklip, v ktorom vyzerá speváčka jednoducho výborne.

Spolupráca im pristane