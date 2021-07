Novej série obľúbeného seriálu sa na Netflixe dočkáme neskôr. Produkciu museli zastaviť kvôli veľkým problémom

Seriál Bridgerton sa na streamovacej službe Netflix tešil nemalej popularite. Nebolo preto prekvapením, že si gigant objednal aj druhú sériu. Produkcia tej začala nedávno, no tak, ako rýchlo sa začala, tak rýchlo aj skončila. Len v priebehu jedného týždňa sa totiž v produkčnom tíme objavili dva prípady nákazy koronavírusom. Ovplyvniť to môže príchod nových častí.

O nákaze dvoch členov produkčného tímu druhej série seriálu Bridgerton informoval web Deadline. Produkcia bola náhle pozastavená v priebehu minulého týždňa hneď dvakrát.

Koronavírus pozastavil produkciu nových častí

Prvýkrát Netflix produkciu pozastavil po tom, čo sa na pľaci potvrdilo, že jeden z členov štábu má pozitívny test na koronavírus. Stať sa tak malo vo štvrtok (15. júla). Najskôr to vyzeralo tak, že všetko pôjde podľa plánov, no v piatok (16. júla) produkciu pozastavili úplne, a to na neurčitý čas, keď bol koronavírus zistený aj u ďalšieho člena štábu.

Aktuálne je mnoho členov tímu v karanténe a nevie sa, kedy sa s nakrúcaním fanúšikmi očakávanej druhej série opäť začne. Stopnutie produkcie môže spôsobiť problémy s post-produkčnými prácami, a tak existuje veľká pravdepodobnosť, že druhej série sa dočkáme neskôr.

Bridgerton 2 s novými tvárami

Seriál Bridgerton patrí medzi najsledovanejšie seriály, aké kedy Netflix svojim predplatiteľom ponúkol. Prvá séria sa držala v rebríčkoch najsledovanejších diel niekoľko týždňov, preto jeho obnovenie pre druhú sériu nebolo žiadnym prekvapením. Predĺženiu seriálu nahrával tiež fakt, že príbeh historickej drámy je založený na knižnej sérii autorky Julie Quinn. Tá samotná má 9 dielov. Tvorca seriálu Chris Van Dusen prezradil, že si dokáže seriál predstaviť v podobe, že jedna séria bude adaptovaná z jedného dielu knižnej predlohy.

Druhá séria predstaví okrem starých známych tvárí aj množstvo nových. V centre diania tentokrát totiž bude stáť iná postava, ktorá bude hľadať svoju lásku – konkrétne najstarší zo súrodencov Bridgertonovcov – Anthony (hrá ho Jonathan Bailey). Ako informuje web Coming Soon, nová séria predstaví aj novú hlavnú ženskú postavu menom Kate Sharma. Tú stvárni herečka Simone Ashley známa zo seriálu Sex Education.