Nové detaily o tragédii herca z Kobry 11: Na palube vôbec nemal byť, toto sa dialo krátko pred jeho smrťou

Pár dní po Novom roku svet obletela správa, že nemecký herec Christian Oliver, známy aj zo seriálu Kobra 11, zahynul. Osudným sa mu stal let malým jednoprúdovým lietadlom. Na palube sa nachádzali okrem toho aj jeho dve dcéry. Aktuálne sa ukazuje, že na palube vôbec nemali byť.

Rozhodnutie, ktoré sa stalo osudným

Christian Oliver mal natáčať v Los Angeles film Forever Hold Your Peace. Veľmi sa však chcel dostať domov, na rodinnú oslavu. Ako píše denník Bild, to, že nastúpil spolu s dcérami do osudného lietadla, bolo rozhodnutie na poslednú chvíľu.

Jeho let so spoločnosťou American Airlines totižto zrušili. „Celý čas sme si písali, takže som vedel, že jeho odchod bude veľmi stresujúci. Nemal letieť tým malým lietadlom. Spoločnosť American Airlines však zrušila jeho pôvodný let a ďalší bol naplánovaný o štyri dni neskôr,“ uviedol režisér Nick Lyon.

Na pilota lietadla Bellanca 17-30A Super Viking narazil, keď prišiel do obchodu Dive Bequia zrušiť svoje plánované potápanie. Majiteľ obchodu mal hercovi ponúknuť pomoc, keďže bol zároveň pilotom a vlastnil lietadlo.

Oliver sa napokon rozhodol jeho ponuku prijať. Ich cieľom bol ostrov Svätá Lucia, ktorý bol vzdialený len sto kilometrov. Núdzový let však skončil tragédiou. Malé lietadlo sa zrútilo do karibských vôd neďaleko súkromného ostrova vo východnom Karibiku. Všetci štyria členovia posádky zahynuli.