Nižšia DPH na „základné potraviny“ vytlačí slovenské produkty: Budú drahšie, na pultoch sa už objavujú náhrady zo zahraničia

Od budúceho roka začínajú platiť konsolidačné opatrenia, ktoré majú okrem iného znamenať aj zníženie DPH na 5 percent na niektoré vybrané potraviny. To však neznamená, že za nákup zaplatíme menej. Navyše sa môže ľahko stať, že slovenské potraviny budú vytlačené tými z dovozu.

Ako sme vás už upozornili, v posledných týždňoch opäť dochádza k nárastu cien masla. Kým v októbri 2023 bola podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná cena čerstvého 250-gramového masla 3,32 eura, aktuálne ceny masla v akcii sa pohybujú od 2,49 eura do 3,09 eura.

Slovenské potraviny budú drahšie

Niektoré z reťazcov preto prišli s vlastnými alternatívami. Lidl zaradil do ponuky 200-gramovú tehličku značky Bertosi za 1,75 eura, obsahuje však len 62 percent tuku.

Portál Aktuality upozorňuje na to, že takéto kroky spojené so zdražovaním môžu vytlačiť slovenské potraviny na úkor tých dovezených zo zahraničia.

Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, väčšina opatrení bude mať negatívny dosah na poľnohospodársku prvovýrobu a potravinársku výrobu. To bude viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácej výroby potravín a k zvýšeniu cien slovenských potravín.

Aj keď by cena masla mohla na jar budúceho roka klesnúť, a súčasne do platnosti vchádza aj päťpercentná DPH na základné potraviny, odborníci tvrdia, že to nemusí znamenať, že za nákup zaplatíme menej. To všetko bude totižto sprevádzať plošné zvýšenie DPH na 23 percent a zavedenie novej transakčnej dane.