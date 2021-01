Nikdy nedodržíte novoročné predsavzatia? Stačí ak spravíte jednu malú zmenu

Niekto sa ich drží len pár dní, niekto zas vydrží celé mesiace. Len málokedy sa však také novoročné predsavzatie stane bežnou súčasťou nášho života. Ako to napraviť?

Nový rok je časom predsavzatí

Medzi časté novoročné predsavzatia patria tie týkajúce sa váhy, zlozvykov, financií či medziľudských vzťahov. Po niekoľkých dňoch či týždňoch však zvyčajne na predsavzatia zabúdame a vraciame sa do starých koľají. Pritom však stačí málo, a to novoročné predsavzatie formulovať trochu inak, píše portál Medical Express.

Švédski odborníci sa v roku 2017 pozreli na to, aké predsavzatia si začiatkom roka ľudia dávali a počas roka sledovali, či a ako dlho sa ich držia, informuje štúdia publikovaná v časopise Plos One. 1 000 účastníkov rozdelili vedci do troch skupín. Prvá skupina nedostávala počas roka pri dodržiavaní predsavzatí žiadnu podporu, druhá skupina dostávala trochu podpory a tretia skupina bola podporovaná najviac rôznymi spôsobmi.

Dôležité je, ako ich formulujete

Ukázalo sa, že to, či predsavzatia dodržíte, nezávisí od toho, či vás vaše okolie podporuje alebo nie. Dôležité je podľa odborníkov to, ako svoje predsavzatie formulujete. Frázu „Skoncujem s fajčením,“ alebo „tento rok sa budem vyhýbať sladkostiam,“ skúste nahradiť frázou „Začnem pracovať na tom, aby som bol v ďalšom roku zdravší.“

Najvyššiu pravdepodobnosť úspechu totiž vedci zaznamenali u tých účastníkov výskumu, ktorí si na začiatku roka stanovili, že sa pokúsia priblížiť sa k cieľu. Menej úspešní boli tí, ktorých predsavzatie obsahovalo frázy ako „Prestanem jesť sladkosti,“ alebo „Skoncujem s fajčením.“

Napríklad, ak je vašim cieľom v ďalšom roku zbaviť sa nadbytočných kilogramov, skúste svoje predsavzatie formulovať takto: „Budem jesť ovocie a zeleninu niekoľkokrát denne,“ bude tak pravdepodobnejšie, že uspejete. Klasické predsavzatie v štýle „Nebudem sa prejedať, obmedzím sladkosti,“ vám pravdepodobne úspech nezaručí.

Prepíšte vzorce správania sa

Prečo je v záujem úspechu potrebné predsavzatie preformulovať? Odborníci hovoria, že správanie človeka, vrátane zlozvykov, sa nedá len tak vygumovať a prepísať nanovo. Je potrebné jeden vzorec správania nahradiť novým, pozitívnejším.

Aj keď ani po preformulovaní predsavzatia to, samozrejme, nebude úplne jednoduché. Z nejakého dôvodu sa radi spoliehame na to, že novoročné predsavzatia sú zázrak, ktorý sa naplní sám od seba. Pravdou však je, že ak chceme niečo zmeniť, musíme na sebe pracovať bez ohľadu na to, ako predsavzatie formulujeme a kto nás podporuje. Ak chcete schudnúť, vytvorte si plán. Ak sa chcete zbaviť nejakého zlozvyku, hľadajte spôsoby, ako je to možné.