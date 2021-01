Keď sa zamyslíme nad tým, že v roku 2021 na nás čaká 365 dní a máme iba 20 dní dovolenky, môže sa to zdať málo. Ako to však znie, keď povieme, že z 12 mesiacov môžete vyťažiť viac ako štyri úplne voľné? Pripravili sme pre vás veľký prehľad roku 2021, ktorý vám ukáže, ako na to.

Pracujúci človek si môže dovoliť počas roka využiť iba niekoľko dní dovolenky. Preto je veľmi dôležité, aby ste si ju správne rozplánovali. Ak sa vám to podarí urobiť správne, napríklad zo šiestich dovolenkových dní môžete mať až pätnásť dní voľna. Spočítali sme štátne sviatky a dni pracovného pokoja za vás a prinášame možnosti, s ktorými si môžete užiť až 132 voľných dní. A to aj napriek tomu, že množstvo sviatočných dní pripadlo na víkend.

Január – 14 dní voľna (2 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. január (piatok) – Deň vzniku Slovenskej republiky

6. január (streda) – Zjavenie Pána (Traja králi)

Hneď prvý mesiac v roku prináša možnosť vyťažiť z neho čo najviac. Ak sa vám po sviatkoch ťažko vracia späť do bežného kolobehu, takmer polovicu mesiaca, 14 z 31 dní, môžete tráviť so svojimi rodinami, na výlete v prírode alebo kdekoľvek to situácia dovolí.

1. január pripadá na piatok a vďaka tomuto štátnemu sviatku môžete vykročiť do nového roka hneď príjemným voľným predĺženým víkendom. O samotné víkendy v januári nebude núdza, užijeme si ich totiž rovno päť. Ak by vám voľna bolo stále málo, deň pracovného pokoja 6. januára pripadá na stredu a ak si zoberiete dva dni z vašej dovolenky, počas januára vyťažíte až 14 dní voľna.

Február – 8 víkendových dní

Február v roku 2021 začína v pondelok a končí piatkom, tak nás teda čakajú kompletné štyri pracovné týždne a teda aj celé štyri víkendy. Rok 2021 nie je priestupný a vo februári nemáme ani žiadne štátne sviatky alebo voľné dni. Napriek tomu, keďže trvá iba 28 dní, tak 8 víkendových voľných dní určite poteší.

Marec – 8 víkendových dní

V marci taktiež nenájdeme žiadne štátne sviatky alebo voľné dni, a preto nám bude musieť stačiť osem víkendových dní, ktoré prinesie. Február s marcom sa budú niesť v znamení práce viac ako počas roku 2020, kedy na oba mesiace vychádzal o jeden deň voľna naviac.

Apríl – 14 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 2. apríl (piatok) – Veľký piatok

5. apríl (pondelok) – Veľkonočný pondelok

Veľkonočné sviatky v roku 2021 prinesú tradične príjemný predĺžený víkend, a to rovno o dva dni. Ak by vám tieto štyri dni voľna nestačili, skúste si zobrať dovolenku počas pracovného týždňa po sviatkoch. Ak túto možnosť využijete, tak vďaka štyrom dňom dovolenky môžete získať až celých desať dní voľna. Okrem toho apríl prinesie aj ďalšie dva víkendy. Spolu teda môžete z apríla vyťažiť až 14 dní voľna.

Máj – 10 víkendových dní

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. máj (sobota) – Sviatok práce

8. máj (sobota) – Deň víťazstva nad fašizmom

Dvojica dní pracovného pokoja v máji tentokrát vyšla na víkend. Napriek tomu sa však môžeme tešiť až na päť celých voľných víkendov, a teda 10 víkendových dní.

Jún – 8 víkendových dní

Jún neprinesie žiadne štátne sviatky ani dni pracovného pokoja. Čaká nás teda iba štvorica víkendov, teda 8 voľných dní.

Júl – 9 víkendových dní

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 5. júl (pondelok) – Sviatok svätého Cyrila a Metoda

Pozitívne správy prinášame na mesiac júl. Jediný štátny sviatok, ktorý v ňom máme, pripadne totiž na pondelok. Môžeme sa tešiť aj na deväť víkendových dní.

August – 11 dní voľna (2 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 29. august (nedeľa) – Výročie SNP

Podobný scenár nás čaká aj a auguste. Deň výročia SNP pripadá na nedeľu a teda neprinesie o deň voľna navyše. Využiť posledné letné dni však môžete napriek tomu naplno. Stačí, ak si zoberiete dovolenku na dva posledné dni v mesiaci, ktoré spadajú na pondelok a utorok. Spoločne s víkendom môžete tieto štyri dni využiť na rôzne aktivity. Čo je pozitívna správa, august prinesie až deväť víkendových dní a ak sa rozhodnete využiť dva dni zo svojej dovolenky, môžete mať až 11 dní voľna.

September – 14 dní voľna (4 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. september (streda) – Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. september (streda) – Sedembolestná Panna Mária

Pozitívny z pohľadu pracovného voľna bude september. Deň Ústavy Slovenskej republiky aj deň pracovného pokoja na deň Sedembolestnej Panny Márie pripadá na stredu. To znamená, ak v oboch prípadoch využijeme po dva dni zo svojej dovolenky, tak spoločne s víkendom si môžeme užiť spolu až 10 dní voľna. S dvojicou ďalších víkendov to spolu znamená až 14 voľných dní.

Október – 10 víkendových dní

V októbri nenájdeme žiadny štátny sviatok alebo deň pracovného voľna, tak sa budeme musieť uspokojiť s voľnými víkendami. Víkendových dní bude v tomto mesiaci hojne. Október prináša až päť celých víkendov a teda 10 voľných dní. Sviatok všetkých svätých 1. novembra pripadá hneď na povíkendový pondelok, tak koniec októbra prinesie aspoň jeden predĺžený víkend.

November – 11 dní voľna (2 dni dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 1. november (pondelok) – Sviatok všetkých svätých

17. november (streda) – Deň boja za slobodu a demokraciu

Ako sme už avizovali, prvý november spadá na pondelok a predposledný mesiac v roku teda začína príjemným predĺženým víkendom. Štátny sviatok zo 17. novembra budeme sláviť v roku 2021 v stredu, a preto ak tu využijete dva dni zo svojej dovolenky, môžete si užiť až päť dní voľna. Okrem toho november prinesie ďalšie tri víkendy. Ak sa rozhodnete vyťažiť z tohto mesiaca maximum, môžete sa tešiť z 11 dní voľna.

December – 15 dní voľna (6 dní dovolenky)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja 24. december (piatok) – Štedrý deň

25. december (sobota) – Prvý sviatok vianočný

26. december (nedeľa) – Druhý sviatok vianočný

Vianočné sviatky v roku 2021 začnú v piatok a potrvajú počas celého víkendu. December prinesie aj štyri víkendy, spolu teda osem víkendových voľných dní. Do konca roka vám stále zostáva šesť dní dovolenky. Ak radi trávite sviatky v kruhu blízkych alebo obľubujete zimné športy, môžete ich využiť na posledný pracovný týždeň v roku. Ak začnete s dovolenkou už 23. decembra, stíhate si všetko pripraviť aj na Štedrý deň a spolu vás čaká až celých 11 dní voľna. Keďže prvého spadá na sobotu, začiatok ďalšieho roka prinesie hneď voľný víkend.

Spolu takýmto spôsobom môžeme v decembri vyťažiť až 15 dní voľna, čo znamená polovicu mesiaca. Ak vám však neprekáža pracovať medzi sviatkami, týchto 6 dovolenkových dní môžete využiť kedykoľvek počas roka a s ďalšími voľnými dňami si napríklad užiť dlhú dovolenku v teple počas leta.