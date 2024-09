Niektoré sudy Kofoly odplavilo až na „Balaton“: Firma vyhlásila pátranie, prosí, aby ich ľudia vrátili naspäť

Príbeh stratených sudov pokračuje. Povodeň v Česku sa nevyhla ani závodu spoločnosti Kofola, so sídlom v Krnove, a zábery z miesta rýchlo obleteli internet. Je na nich vidieť, ako je celý areál pod vodou a plávajú v ňom sudy s obľúbeným nápojom. Firma preto vyhlásila „pátranie“ po odplavených sudoch a ľudí prosila o pomoc.

„Ak by chcel niekto pomôcť aj nám, má šancu. V Krnove bol vyplavený sklad obalov. Silná povodňová vlna nám odniesla vratné nerezové sudy, tzv. KEG-y, ktoré využívame pre naše čapované nápoje. Za ich vrátenie do Kofoly budeme nálezcom veľmi vďační. Vďaka našim obchodným tímom sme schopní si ich vyzdvihnúť kdekoľvek v Česku. Mrzelo by nás, keby pre povodeň zostali tam, kde nepatria – teda v prírode,“ uviedol Jannis Samaras, jeden zo zakladateľov Kofoly a generálny riaditeľ skupiny v oficiálnom stanovisku na webe spoločnosti.

Obaly chcú vrátiť tam, kam patria

Ako sa ukázalo, niektoré sudy odplavilo až na Balaton. Nie však na ten maďarský, ale na neďaleký rybník, ktorý miestni takto nazývajú. „Veľmi nás teší, že s nami zdieľate miesta nálezov a pomáhate nám tak prázdne obaly navrátiť z prírody tam, kam patria. Ak na ne ešte niekde natrafíte, napíšte nám správu alebo zavolajte,“ dodala spoločnosť na sociálnej sieti.

Následky povodne budú podľa spoločnosti ešte dlho odstraňovať. „Podnikli sme maximálne opatrenia na minimalizáciu škôd vo všetkých lokáciách, za čo by som sa veľmi rád poďakoval všetkým našim ľuďom! Napriek tomu, že sme boli dopredu dobre pripravení, v Krnove nás zasiahla viac ako storočná voda, ktorá silno zasiahla do životov našich zamestnancov a, pochopiteľne, nevyhla sa ani nášmu výrobnému závodu a skladom,“ napísala Kofola na svojom webe počas povodní.

Akcie spoločnosti pritom na začiatku týždňa zaznamenali veľký pokles, za čo zrejme môžu práve povodne, informuje web Seznam Zprávy. Ich cena sa znížila až o 5 percent, na 319 korún (12,70 eura) za kus.