Niektoré si už nezahráš: Zoopaloola, FarmVille či Travian sú hry, ktoré zabávali celé generácie. Ako vyzerajú dnes?

V súčasnosti ponúka herný priemysel široké spektrum možností pre všetky vekové kategórie. Pred 15 rokmi toľko možností nebolo a ľuďom na internete stačilo skutočne málo. So sociálnymi sieťami sa do popredia dostalo aj množstvo takzvaných browserových hier, ktoré sa stali doslova legendárnymi. Ako dnes vyzerajú hry, ktoré zabávali minimálne jednu celú generáciu?

V článku sa dozviete: ako dnes vyzerajú kedysi populárne hry;

ako sa zmenili v priebehu rokov;

ktoré z nich si už hráči nikdy nezahrajú;

kde nájdete nostalgické hry dnes.

Superhry

Ak by sme mali začať chronologicky, prvý výraznejší boom zažilo množstvo hier vďaka portálu superhry.cz. Fascinujúce je, že tento web stále funguje a ak si chcú starší hráči zájsť po kúsok nostalgie, toto je to pravé miesto. Pochopiteľne, stránka prešla menšími aktualizáciami, pribudlo veľké množstvo hier, no ak sa preklikáte na posledné strany jednotlivých kategórií, dopracujete sa k všetkým hrám, ktoré zdobili vaše (aj naše) detstvo.

Dostupné sú klasiky ako Boxhead, Bush Royal, Voodoo, Bartender či Zákony schválnosti, ktoré musí poznať väčšina ľudí z generácie Y. Nechýba tiež Texas Holdem Poker, takzvané srandičky, ale ani rôzne jednoduché športové hry, s ktorými si mnohí z nás spájajú skoré školské časy.

Éra ICQ

Četovacia služba ICQ vznikla v roku 1996, no výraznejší boom u nás zaznamenala na prelome milénií. Ako uvádza portál Zoznam, aplikácia predbehla dobu a užívateľom ponúkala niekoľko moderných vychytávok. Mnoho ľudí si dodnes pamätá svoje ICQ číslo, ktoré po registrácii dostal každý užívateľ. Služba napríklad ukazovala, či je daný používateľ práve prihlásený, ale aj dovolila vytvárať skupinové konverzácie. Dnes už samozrejmé veci boli v tej dobe absolútne novinky.