Niečo také nechutné ste ešte nevideli. Zhrozená žena ukázala, ako vyzerajú vankúše jej priateľa, kvôli ktorým u neho odmieta spať

Sú veci, na ktorých sa ľudia vo vzťahu nezhodnú. Či už ide o názory, zlozvyky, alebo zaužívané tradície. V tomto prípade však nešlo o tradičnú hádku a zhrozená priateľka namiesto hnevu cítila znechutenie.

28-ročná žena sa o svoj príbeh rozhodla podeliť na platforme Reddit, kde zisťovala, či bola jej reakcia prehnaná. Plánovala totiž prvýkrát prespať u svojho nového priateľa, no keď uvidela jeho vankúše, pozbierala si veci a rozhodla sa, že radšej prespí doma. Jej priateľ bol z toho sklamaný a situácia sa neskôr ešte zhoršila.

Majú pre neho sentimentálnu hodnotu

Po tom, ako 28-ročná žena a 25-ročný muž boli spolu oficiálne už mesiac, žena sa rozhodla, že u neho prvýkrát ostane aj na noc. Už u neho predtým bola, no nikdy si nevšimla jeho vankúše. Až doteraz. „Keď som si ich všimla, spýtala som sa ho, ako dlho ich má a vraj ich používa už od detstva,“ prezradila žena, ktorá sa rozhodla ostať v anonymite.

Žena sa ho následne spýtala, či má aj iné, na čo jej povedal, že okrem dvoch zažltnutých vankúšov z detstva má už len jediný, a na tom zvyčajne spáva jeho mačka. Ten je tiež vidieť na priložených fotografiách, ktoré žena vytvorila nevedno kedy.

„Povedala som, že na tých vankúšoch naozaj nechcem spať a idem radšej spať domov (s čistými vankúšmi),“ pokračuje žena.

Muž najprv nevedel, ako zareagovať, no potom žene povedal, že by bol sklamaný, keby ich prvú spoločnú noc mala prekaziť taká maličkosť, ako sú vankúše. Potom jej však povedal, že ak naozaj chce odísť, pochopí to.

„Nakoniec som išla domov a strávila noc u seba. Spýtala som sa, či si môžem priniesť vlastné vankúše, a jemne som mu navrhla, aby sa svojich zbavil. Povedal, že je úplne v poriadku, ak si prinesiem vankúš, ale že on sa svojich nezbaví, keďže pre neho majú sentimentálnu hodnotu,“ prezradila žena.

Na záver dodala: „Čo si o tom myslíte? Mám pocit, že ho nemôžem ani pobozkať alebo niečo podobné, keď spíme v jednej posteli, pretože nechcem, aby mňa a moje čisté vankúše zašpinil svojimi nechutnými vankúšmi.“