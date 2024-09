Niečo také na Farme ešte nebolo. Z Matejových slov šli farmári do kolien, hospodár ostal v šoku

Hoci z nových farmárov azda najviac počuť o Hokuovi, Kláre, Lene či Matúšovi, o to, aby bola Farma pre divákov zaujímavá, sa nestarajú len oni. Najnovšie sa farmári pobavili na úlohe, ktorú dostali od hospodára, keďže ich výkony naozaj stáli za to.

Len nedávno sme vás informovali o vtipnom zážitku, ktorý sa udial na Farme, keď Janko ukázal, ako rúbe drevo. Robil to totiž prvýkrát a tak to aj vyzeralo. Farmári tak nedokázali pri pohľade na neho zadržať smiech a Klára od smiechu až padla na zem. Teraz sa udiala podobná situácia.

Vytvorili anjelov

Na Farme je vždy o zábavu postarané. Niekedy až príliš, keď sa do bežného dňa zamieša alkohol. Tentoraz sa však farmári zabavili vďaka úlohe, ktorú dostali od hospodára – vytvoriť anjelov. Keď však prišiel na rad s prezentáciou svojho diela Matej, priniesol niečo iné.

Andrej spravil anjelika z dreva, Adam z drôtov, Klára z látky a ukázalo sa, že dokážu byť naozaj kreatívni. Neplatilo to však pre všetkých. Minh šokoval farmárov aj hospodára ako prvý. Doniesol totiž len kus látky, ktorý bol zviazaný šnúrkou. Neskôr sa navyše ukázalo, že ani to nevytvoril on, ale bola to hlava anjela, ktorú chcela pôvodne použiť Ivka.

Pobavilo ich jeho tetovanie

Potom prišiel na rad Matej, ktorý si spravil boxovací mech. Ten si obhájil tým, že je to pre neho niečo osobné a hoci sa ostatní smiali, hospodár nakoniec toto jeho vysvetlenie uznal, hoci bol prvotne v šoku. Potom si však všimol aj niečo iné – jeho tetovanie. „Makám, kým vy spíte,“ vyslovili hospodár s Matejom nahlas a farmári sa hneď začali smiať. Azda najviac toto tetovanie rozosmialo Hokua.

„Doneste ten strojček, to prepíšeme,“ reagoval pohotovo Andrej. „Vy makáte, kým ja spím,“ znel zas návrh od ostatných farmárov, ako by sa malo jeho tetovanie opraviť.

