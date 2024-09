Farmári ho vysmiali a diváci len nechápavo krútia hlavou. Na tento moment z Farmy len tak ľahko nezabudnú

Za sebou máme tri duely a vyzerá to tak, že je konečne vyriešený aj milostný trojuholník. Farma sa tak vracia k tvrdej práci, na ktorú dohliada farmár týždňa. Tým sa tento týždeň stal Hoku, zatiaľ čo titul sluhov si vyslúžili Janko a Karolína. Pre Janka to je pritom už ďalší týždeň, kedy sa nezbavil služobníckeho rúcha.

Článok pokračuje pod videom ↓

Janko je už znova sluhom a tento titul má prakticky od začiatku Farmy. Nemal teda príležitosť ukázať veľa zo svojich schopností a zručností, keďže väčšinu času mu zaberá varenie. Nie tak div, že keď konečne došlo na disciplínu zručnosti a Janko do ruky dostal sekeru, všetci farmári s napätím sledovali, ako mu to s ňou pôjde.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Takúto techniku ešte nevideli

Janko sa postavil proti Adamovi v disciplíne zručnosti. Obaja schytili do rúk sekery a pustili sa do rúbania dreva. Jednému z nich to však šlo lepšie, než tomu druhému. Jankova technika všetkých farmárov pobavila a azda najviac nedokázala zadržať smiech Klára. Jediný, kto sa mu nesmial, bol jeho súper Adam, ktorý sa sústredil len na seba, a keďže mal sekeru v ruke, netrúfol si presunúť pozornosť inam.

„Ja som robil takto, potom som to búchal, aby sa to čo naj… tie triesky boli,“ opísal Janko svoju techniku. „Mi aj radili farmári aj smiali sa, bolo to zábavné,“ dodal. Vyzeralo to, že z ich posmeškov si nič nerobil a sám si uvedomoval, že nezvolil práve tradičný spôsob rúbania dreva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Reakcia divákov

Toto jeho zvláštne rúbanie dreva neobišlo ani sociálne siete, kam Markíza pridala krátku ukážku. Diváci Farmy si tak mohli tento moment pripomenúť a okomentovať ho. Túto príležitosť hneď využili a reakcie boli zmiešané.

„Jano a sekera. No comment (pozn. red. „bez komentára“). Stavebné práce ani náhodou, ale o zvieratá sa vie postarať… To mu ide,“ skonštatoval jeden z divákov. „Je, aký je… ale určite pracuje viac ako tie lemry napr. Lena, Karin, Karolína, Minh,“ pridala sa ďalšia. „Povedal sám, že nikdy v živote nerúbal drevo, tak načo tie blbé komentáre,“ zastal sa ho zas niekto ďalší. „Úžasný bol. Ja som sa dlho tak nenasmiala. Hlavne, že sa nevzdal,“ povzbudila ho iná.

Hoci sa ho mnohí diváci zastali a vysvetlili, že aj tak je stále ich favoritom, niektorí si neodpustili kritické komentáre a nechápavo krútili hlavou. „To je teda chlap, preboha. Mám pocit, že už je tak málo chlapov… všetko je to zoženštilé,“ skonštatovala diváčka. „Normálnych ľudí na farmu nedajú,“ píše druhý. „Jano v dueli keď pôjde, prehrá 3:0, tutovka,“ podcenil ho už vopred iný komentujúci. „Kde chodia na také vemená,“ nechápe štvrtý.