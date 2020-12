Nie je to len ranné vtáča a nočná sova. Podľa vedcov existuje až 6 chronotypov, nájde sa v nich každý

Aj keď človek sa dokáže prispôsobiť a na ranné vstávanie si časom zvykne, predsa to niektorým ide ľahšie a iným zas ťažšie. Vedeli ste však, že nemusíte byť len ranné vtáča alebo nočná sova? Možno patríte pod niektorý zo 4 ďalších chronotypov.

Podľa vedcov existuje až 6 chronotypov

Ľudské telo sa riadi cirkadiánnym rytmom a chronotyp je prejavom toho, ako nás tento rytmus ovplyvňuje. Väčšina z nás pozná dva chronotypy, a to ranné vtáča a nočná sova. Sú však ľudia, ktorí nespadajú ani do jednej z dvoch kategórií, píše portál Science Alert.

Ako vysvetlil odborník na ľudskú fyziológiu Dmitry S. Sveshnikov v štúdii publikovanej v časopise Personality and Individual Differences, existuje celkovo až šesť chronotypov.

Do štúdie sa zapojilo 2 300 účastníkov, pričom veľkú časť z nich tvorili vysokoškoláci. Boli požiadaní, aby sa na základe subjektívneho hodnotenia pokúsili zaradiť do niektorého zo šiestich chronotypov, ktoré boli vytvorené v rámci predchádzajúcich štúdií. Okrem toho, vedci vykonávali série testov a hodnotili účastníkmi vyplnené dotazníky, aby určili, do akej miery sú bdelí či ospalí v náhodne zvolených časových intervaloch počas dňa. Väčšina účastníkov sa dokázala identifikovať s jedným zo šiestich určených chronotypov. Len 5 % z nich sa nedokázalo zaradiť do žiadneho z nich.

Ktorý chronotyp sa v populácii vyskytuje najčastejšie?

Vedci sa zhodujú v tom, že existuje večerný a ranný chronotyp. S ranným chronotypom sa stotožňuje 37 % ľudí, za nočnú sovu sa zas považuje 13 až 24 % ľudí. Okrem toho však po novom rozlišujú aj vysoko aktívny typ, typ ospalý počas dňa, typ aktívny počas dňa a stredne aktívny typ.

Čo sa hladiny energie týka, ranný typ ju má najvyššiu ráno. Počas dňa však hladina postupne klesá a najnižšiu úroveň dosahuje večer. S večerným chronotypom je to presne naopak. Tzv. nočné sovy majú najnižšiu hladinu energie ráno, v priebehu dňa postupne stúpa a svoje maximum dosahuje vo večerných hodinách.

Pri štyroch nových chronotypoch sú pozorovateľné odlišné vzorce. Napríklad, vysoko aktívny typ (9 % ľudí) má približne rovnakú hladinu energie počas celého dňa. Typ ospalý počas dňa (18 %) má ráno vysokú hladinu energie, v strede dňa hladina dosahuje svoje minimum a vo večerných hodinách mierne stúpne. Typ aktívny počas dňa (15 %) začína ráno s nízkou hladinou energie, svoj vrchol dosahuje počas dňa a k večeru hladina opäť klesá. Stredne aktívny typ (16 %) má pomerne nízku hladinu energie počas celého dňa, ráno, na obed, ale aj večer.