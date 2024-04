„Nie je dokonalý, no bude stáť za Slovenskom,“ povedal Fico a podporil Pellegriniho. Korčoka označil za politického amatéra

Peter Pellegrini (Hlas-SD) nie je dokonalý prezidentský kandidát, no v zásadných otázkach bude stáť za Slovenskom a nie proti nemu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Jeho protikandidáta Ivana Korčoka označil za politického amatéra, ktorý by Slovensko „predal za deravý groš“.

Fico tiež uviedol, že mu lezie na nervy „adorovanie Ivana Korčoka v takzvaných mainstreamových médiách“, pre ktoré je Korčok Boh. Prezidentského kandidáta označil za človeka bez názoru, ktorý sa vždy riadil názormi nadriadených. Taktiež tvrdí, že Korčok sa riadi pokynmi mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia a liberálnymi médiami.

„Preto je jeho možné zvolenie za prezidenta pre Slovensko mimoriadne nebezpečné, lebo vieme, čo jeho chlebodarcovia zamýšľajú so Slovenskom a ako nenávidia koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky,“ skonštatoval predseda vlády.

A kým na víťaza prvého kola prezidentských volieb Robert Fico útočil, o predsedovi Národnej rady a jeho protikandidátovi povedal, že uňho „máme istotu, že v zásadných otázkach bude stáť za Slovenskom a nie proti Slovensku“.

„Ja mám teda v sobotu 6. apríla v druhom kole prezidentských volieb úplne jasno,“ uzatvoril Fico.