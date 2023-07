Nezvládnuté akcie či množstvo pochybení. Usporiadateľ zrušeného koncertu Hollywood Vampires mal problémy aj v minulosti

Množstvo fanúšikov skupiny Hollywood Vampires, ktorej najväčším ťahúňom je herec a spevák Johnny Depp, ale členom je aj rocker Alice Cooper či Joe Perry zo skupiny Aerosmith, ostalo sklamaných. Koncert bol v deň svojho konania zrušený a mnohí fanúšikovia, ktorí do Banskej Bystrice zavítali, sa mohli otočiť na „opätku“. Oficiálnym dôvodom boli obavy skupiny z nebezpečného priestoru, pričom ukazujú na organizátora. Ten už mal v minulosti viacero pochybení.

Mala to byť akcia, akú Banská Bystrica a jej amfiteáter už dlho nezažili. Skupina Hollywood Vampires sa mala predstaviť na amfiteátri, napokon z toho nebolo nič.

Kapela včera zverejnila takéto vyjadrenie: „Po príchode na miesto konania na Slovensku, kde sme sa chceli začať pripravovať na dnešné vystúpenie, bolo okamžite jasné, že konštrukcia objektu nebola dokončená a preto bola nebezpečná ako pre kapelu, tak aj pre publikum.“ Priamo tak poukazujú na organizátora, ktorý akciu nezvládol.

Obavy o vrátenie peňazí

Na facebookovej stránke Málo cynizmu na toto mesto, za ktorou stojí bloger, hudobník, komik a aktivista Jakub Pohle, sa komik obáva, či ľudia vôbec uvidia peniaze za svoje vstupenky a naznačuje možnosť krachu spoločnosti.

V skutočnosti to, že sa koncert neuskutoční, predpovedal už v novembri 2022, pričom upozorňoval na neschopnosť organizátora.

V búrlivej diskusii na facebookovej stránke Profi Eventu sa tiež objavila informácia, že ľudia v minulosti nedostali naspäť peniaze za zrušený metalový festival. Túto informáciu sa nám ale nepodarilo potvrdiť.

Mali im vadiť kolotoče a nemali kam dať autobusy

To, že niečo s koncertom Hollywood Vampires nie je v poriadku, zaznamenali novinári už včera (vrátane našej redakcie), keď boli zrušené viaceré novinárske akreditácie. Lístky ale bolo možné stále ešte niekoľko hodín kúpiť, až kým minútu po jedenástej hodine doobeda nezverejnil Profi Event na facebooku informáciu, že koncert bol zrušený.

Na už spomínanej facebookovej stránke sa tiež objavili nové dôvody, ktoré mali stáť za zrušením koncertu. Málo cynizmu na toto mesto uvádza, že skupine vadili kolotoče v areáli, ale tiež to, že nemali kam umiestniť svojich 5 tourbusov. Nepáčili sa im ani šatne.

Problémy aj v minulosti

Aj na stránke Profi Event sa objavili sťažnosti v roku 2022 na nezvládnutie akcie, kde vystupovali skupiny Hammerfall a Helloween vo Zvolenskej Slatine. Reportáž z koncertu zverejnená na SME uvádza, že organizátor nezvládol mnohé aspekty akcie. Okrem malého počtu stánkov na občerstvenie, kde ľudia čakali aj hodiny na nápoje, bol problém aj pri vstupe do areálu, kde sa tvorili kolóny a problémy boli aj s parkovaním.

Navyše boli veľké horúčavy a ľudia nemali prístup k pitnej vode, čo mohlo skončiť veľmi nešťastne. Ak si chcel niekto zabezpečiť iba fľašu s vodou, musel sa postaviť do dlhého radu ľudí.

Redaktor spomína tiež koncert metalový festival More Than Fest, ktorý bol uskutočňovaný, ale pod iným názvom spoločnosti. V roku 2017 skončil festival poriadnou hanbou, keď ho organizátor zrušil niekoľko hodín pred uskutočnením.

Koncert bol pripravený na 100 %, tvrdí organizátor

Spoločnosť Profi Event v reakcii na Hollywood Vampires zverejnila na facebooku status, že boli pripravení na 100 %. Ukázala pritom fotku nachystaného stageu, ako aj posudok, ktorý má potvrdzovať, že stavba konštrukčne je v poriadku.

O stanovisko k problémom z minulosti, vyjadreniu k festivalu More Than Fest, ako aj na otázku, kedy sa ľudia dočkajú vrátenia svojho vstupného za Hollywood Vampires, sme požiadali aj samotnú spoločnosť Profi Event, ktorá ale do publikovania článku neposlala odpoveď. V prípade dodatočného zaslania, článok s vyjadrením aktualizujeme.