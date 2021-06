Neuveriteľná príroda: Desivé strety medzi pavúkmi a hadmi majú nečakaného víťaza

Nová štúdia zameraná na vzťah medzi pavúkmi a hadmi ukázala, že jedovaté pavúky lovia hady, ktoré sú často niekoľkonásobne väčšie ako oni a prekvapivo, z mnohých týchto stretov vyjdú ako víťazi.

Vedci našli 319 záznamov o zabití hadov pavúkmi, z ktorých sa až 297 udialo vo voľnej prírode, zvyšných 22 sa udialo v zajatí. Asi tretina záznamov pochádzala z vedeckých pozorovaní publikovaných v časopisoch, zatiaľ čo zvyšok sa nachádza na webových stránkach či na sociálnych sieťach, píše portál Live Science.

“Čím dlhšie sa týmto problémom zaoberám, tým viac si uvedomujem, že určité pavúky robia až neuveriteľné činy,” uviedol spoluautor štúdie Martin Nyffeller z univerzity v Bazileji.

Hodovanie na hadoch bolo pozorované u viac ako 30 druhov pavúkov, uviedli vedci v štúdii publikovanej v časopise Journal of Arachnology. Najčastejším útočníkom na hady boli čierne vdovy, ktoré sú zodpovedné až za polovicu úmrtí. Tieto pavúky sú malé, majú veľkosť okolo jedného centimetra a zvyčajne sa zameriavajú na malé a mladé hady, aj keď ich jed je dostatočne silný na usmrtenie aj väčších jedincov. Asi 10 % ulovených hadov spôsobili tarantuly, 8,5 % križiaky.

