Obyvatelia Austrálie si v domovoch nachádzajú desiatky desivých pavúkov. Láka ich tam jedna podstatná vec

Len pred pár týždňami internet obleteli fotografie obrovských pavúkov, ktoré u seba doma našla jedna austrálska rodina. Mnohí považovali fotografie za výmysel, no tí, ktorých pavúky rôznych druhov fascinujú, vedia, že boli skutočné. To napokon potvrdzuje aj nedávno zverejnené video. Prečo sa však pavúky vo veľkých množstvách v austrálskych domovoch vôbec objavujú?

Zrejme aj vás pri pohľade na množstvo obrovských pavúkov zmrazí. Skutočne totiž nejde o nič príjemné a predstava, že by sme niečo podobné objavili aj v našich domovoch, je pre nás priam hrôzostrašná. V Austrálii však nejde o nič nezvyčajné a podobné pavúčie návštevy tam majú prakticky na dennom poriadku. Nie je preto prekvapením, že Austrálčania sú už na obrovské pavúky vo svojich domovoch a v takýchto množstvách zvyknutí, píše web Science Alert.

To, čo mnohých zrejme nemálo zaujíma, je vysvetlenie, prečo sa vôbec tieto pavúky v domovoch ľudí usídľujú. Celú vec sa preto rozhodli ozrejmiť zvedavej verejnosti odborníci.

Za všetko môže aktuálne počasie na austrálskom kontinente. Letné počasie je obdobím, kedy sa tieto pavúky, patriace do čeľade maloočkovitých, rozmnožujú. No a keďže zvyčajne ich typickými príbytkami bývajú miesta pod uvoľnenou kôrou stromov a tých nie je vždy dostatok, hľadajú si iné domovy. Tými sú častokrát práve ľudské príbytky, ktoré im poskytujú množstvo pohodlia. Nielen však preto, že pavúky nevedia nájsť vhodné obydlie v prírode.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7

