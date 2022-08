Netflix uviedol gay Sex v meste: Neil Patrick Harris hľadal dokonalý penis, ktorý ukázal, nechýba ani sex s mužom

Ak patríte medzi fanúšikov Sexu v meste alebo Emily v Paríži, ich tvorca priniesol na Netflix pred niekoľkými dňami novinku s názvom Opustený (Uncoupled) s Neilom Patrickom Harrisom v hlavnej úlohe. Okrem dávky romantiky a humoru divákov upútala aj jedna konkrétna scéna, na ktorej bol ukázaný jeho penis. Herec teraz vysvetlil, ako to bolo naozaj, píše Decider.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tvorca Darren Star po úspešných projektoch Sex v meste, 90210: Nová generácia alebo Emily v Paríži priviedol k životu spoločne s Jeffrey Richmanom ďalší podobný projekt.

Gay v stredných rokoch začína znova randiť

Opustený ukazuje príbeh newyorského realitného makléra Michaela po štyridsiatke, ktorého po rokoch opustil priateľ, a tak musí začať znova randiť.

Ľudia na internete novinku nazývajú gay verziou Sexu v meste a majú pravdu. Seriál sa sústreďuje na vzťahy, sex, nechýba však ani dávka humoru. Jednoducho ide o oddychovku, pri ktorej si milovníci tohto žánru prídu na svoje.

Aby bol úspešný, musí si odfotiť penis

Diskusie okrem iného vyvolala jedna konkrétna scéna, ktorá sa objavila v tretej časti. Michael sa skúša zoznámiť na Grinderi (Tinder pre gayov a bisexuálov), pričom mu kamarát poradí, aby si zhotovil fotografiu svojho penisu.

Michael ho poslúchne a ide na to. V odvážnych polohách sa snaží vyfotografovať svoj penis. A diváci ho uvidia v plnej kráse pri tom, ako ukazuje fotografie bytov z mobilu novému klientovi a zrazu sa tam objaví aj jedna táto fotka.

Vyberal dôkladne

Ak ste sa zamýšľali nad tým, či ide o skutočný penis herca, odpoveďou je, samozrejme, nie. Sám sa ale podieľal na výbere fotky. „Musel som nájsť fotografiu penisu, ktorý nebol môj, ale vyzeral tak,“ opísal a dodal, že nevedel, či má vybrať veľký alebo priemerný, no bral to ako zábavu.

Pre Page Six vysvetlil, že si začal pozerať fotografie ľudí, ktorí sa fotili v podobnej póze a v šatniach, tak ako on v seriáli. „Musel som nájsť správny uhol, obvod a vzhľad. Myslím, že sa to podarilo,“ povedal herec.

Nechýba ani sex

Okrem toho si v seriáli Neil Patick Harris vyskúšal nakrúcanie vôbec svojej prvej gay sexuálnej scény. Opísal, že sa pri nej cítil ako konečne vo vlastnej koži a uznal, že je príjemnejšie pred kamerou bozkávať iného muža, než ženu.

Novinku uviedla streamovacia služba koncom júla.