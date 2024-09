Prirovnávajú ho k Walterovi Whiteovi, na rukách má krv tisícok ľudí: Ľuďom sprístupnil jednu z najsmrtiacejších drog

Boj s drogovou závislosťou dokáže zničiť život nielen chorému jednotlivcovi, ale aj celej jeho rodine. Muž menom George Erik Marquardt sa postaral o to, aby bola smrtiaca droga fentanyl ľahko dostupná verejnosti. Mnoho ľudí tým pripravil o život, milióny ľudí následkom jeho konania prišli o svojich najbližších.

George Erik Marquardt sa narodil v roku 1946. Ako informuje Mail Online, o drogy sa zaujímal už od skorej mladosti. Bolo to pre neho omnoho zaujímavejšie, ako sedieť v škole. Mal len 15 rokov, keď prvýkrát začal experimentovať s vyrábaním heroínu v pivnici domu svojich rodičov. Podľa Toronto Sun oficiálne chémiu na vysokej škole nevyštudoval, no veda ho fascinovala, a to čo vedel, sa naučil zo starých učebníc. Okrem iného sa zaujímal napríklad o prednášky Roberta Oppenheimera. Už v mladosti ho priatelia popisovali ako človeka, ktorý raz buď vyhrá Nobelovu cenu, alebo skončí vo väzení.

Neskôr začal vyrábať LSD. Zistil, že má jednoducho nadanie na výrobu drog a o jeho produkty je veľký záujem. Odkiaľ na to bral materiál? Raz ho napríklad pristihli, ako kradol veci, ktoré na výrobu potreboval, z wisconsinskej univerzity, kde v tom čase pracoval ako výskumník. Mimochodom, inú univerzitu presvedčil, aby ho najala ako profesora fyziky, inokedy sa zas vydával za pracovníka Komisie pre atómovú energiu.

EXCLUSIVE: Real-life Walter White: Secrets of the sociopath chemist who invented ‚street fentanyl' are finally revealed in unseen interviews of the ‚serial killer' drug maker

