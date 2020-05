Netflix má na konte ďalší hit: Tento film bude najsledovanejším filmom ich vlastnej tvorby

Streamovacia služba Netflix okrem pútavých a oceňovaných seriálov každý mesiac prináša aj rovnako kvalitné filmy. Samozrejme, aj tu platí, že niekedy to musí skrátka vypáliť a nie vždy sa zhodnú diváci aj kritici. A podobne je to aj v prípade akčnej filmovej novinky, ktorú Netflix svojim predplatiteľom doručil 24. apríla. Tá to má totiž našliapnuté na najsledovanejší film, aký kedy obľúbená streamovacia služba vôbec vyprodukovala.

Ako sa najpopulárnejšia spomedzi streamovacích služieb nedávno podľa portálu Unilad pochválila, novinka s austrálskym hercom Chrisom Hemsworthom v hlavnej úlohe doslova valcuje domácnosti po celom svete. Akčný film Extraction si od svojej premiéry 24. apríla stihlo pozrieť už viac ako 90 miliónov domácností a predokladá sa, že číslo ešte porastie. Extraction tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude filmom s najúspešnejším štartom z dielne streamovacej služby a možno aj najsledovanejším filmom platformy.

Rekordná sledovanosť, priaznivé divácke ohlasy

Napovedajú tomu mimochodom aj priaznivé hodnotenia divákov naprieč filmovými webmi. Na IMDb si síce novinka s Hemsworthom vyslúžila hodnotenie „len“ 6,8 boda z 10, na Rotten Tomatoes mu však svieti divácky výsledok 70 %. Podobne je to aj na tunajšom portáli ČSFD, kde mu užívatelia udelili hodnotenie 71 %. Novinka teda za zhliadnutie určite stojí, aj keď veľa divákov vyjadrilo sklamanie, že tvorcovia radšej neuviedli snímku do kinosál, kde by si ju vďaka akčným scénam užili viac. V čase aktuálnej koronakrízy však vôbec môžeme byť radi, že nové filmy dostávajú priestor aspoň na streamovacích službách.

Doposiaľ najúspešnejšími premiérovými titulmi Netflixu za minulý rok boli snímky ako Murder Mystery (31 miliónov divákov počas prvých troch dní) či 6 Underground (počas prvých 4 týždňov ho videlo viac ako 83 miliónov divákov). Úspešný bol aj projekt The Irishman, ktorý si pozrelo 26 milińov divákov.

S českým dabingom aj titulkami

Čo sa týka samotného filmu, tak ten rozpráva príbeh neohrozeného žoldniera Tylera Rakea (Hemsworth), ktorý sa púšťa do svojej najnebezpečnejšej misie. On sám pritom v minulosti, keďže nemá čo a koho stratiť, všetky akcie vykonával vždy tým nie práve bezpečným spôsobom. Na druhú stranu sa ale nemá naozaj čoho báť, teraz však prichádza misia celkom iná a nebezpečnejšia než všetky tie, ktoré doposiaľ podstúpil. Jeho úlohou je zachrániť syna bossa drogového gangu, ktorého uniesli.

V hlavných úlohách sa okrem Chrisa Hemswortha (Thor, Avengers) v tomto filme objavia napríklad Golshifteh Farahani (Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales), David Harbour (Stranger Things, Hellboy), Derek Luke (13 Reasons Why) a ďalší. O réžiu sa postaral Sam Gargrave, ktorého poznáme skôr ako herca (vidieť ste ho mohli napríklad v Deadpool 2, Avengers: Endgame či Birds of Prey). Extraction nájdete pod názvom Vyproštění na Netflixe s českým dabingom aj titulkami.