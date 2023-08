Neprebratie zásielky na dobierku môže mať následky: Okrem zaplatenia nemalého poplatku sa môžete dostať až pred súd

Mnoho prevádzkovateľov internetových obchodov sa už iste stretlo s tým, že si zákazník objednal tovar na dobierku a potom ho neprebral. Kým spotrebitelia si povedia, že o nič nejde, podnikateľom takto vznikajú škody, ktoré sa v konečnom dôsledku môžu ročne vyšplhať až na niekoľkotisícovú úroveň.

Musia čeliť dôsledkom

Len nedávno sa v jednej z facebookových skupín objavil príspevok istej panej, podľa ktorého ju e-shop žiada o úhradu 10-eurového poplatku za to, že si neprebrala zásielku objednanú na dobierku. Ľudí sa pýtala, či túto sumu e-shop môže skutočne vymáhať a vraj to podľa jej informácii nemá oporu v zákone.

Členovia danej skupiny ju však rýchlo vyviedli z omylu a vyjadrili pohoršenie nad tým, akým spôsobom k tomu pristúpila. „Má to oporu v zákone a majú na to plné právo. Som rada, že sa stále viac a viac e-shopov pridáva k tomuto “movementu”, pretože náklady, ktoré nepreberači dobierok spôsobujú, sú naozaj dosť veľké a majú za to brať zodpovednosť,“ napísala jedna používateľka. „Áno, môžu to vymáhať. Občiansky zákonník, uzavretie zmluvy na diaľku, vymáhanie nákladov spojených s dodaním,“ vyjadril sa ďalší.

V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie komentáre a ľudia vyjadrili plnú podporu e-shopom, ktoré sa rozhodli takéto opatrenia zaviesť. Podľa niektorých podnikateľov v skupine dokážu zákazníci nepreberajúci zásielky spôsobiť pri väčších predajcoch ročné škody na úrovni desaťtisícov eur. Všetky uvedené fakty podporuje aj článok portálu peniaze.sk, podľa ktorého od augusta tohto roka vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľov.

„Dokiaľ zmluva nie je riadne zrušená (napr. odstúpením), je z právneho hľadiska naďalej záväzná. Predávajúci je teda v dobe trvania jej účinnosti povinný kupujúcemu tovar dodať a kupujúci má na oplátku povinnosť ho prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu,“ uvádza sa v článku.

Podľa dostupných informácií si okrem nákladov na dopravu môže obchodník účtovať aj ďalšie dodatočné poplatky a v prípade, že celú vec posunie na súd, si môže nárokovať aj úroky z omeškania a podobne. Ak teda nechcete riskovať problémy, správajte sa pri objednávkach zodpovedne, a tiež si dôkladne prečítajte podmienky nákupu, ktoré zaklikávate pred samotnou objednávkou.