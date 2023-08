Priplatíme si: Nákupy z Číny sa predražia, objednávka z AliExpressu vyjde viac aj pri menšom balíčku

Slováci si už zvykli nakupovať lacný tovar prostredníctvom online obchodov ako AliExpress, či Wish. Oplatí sa to, pretože mnohé produkty na týchto populárnych e-shopoch stoja doslova zlomok ceny a ich jedinou nevýhodou je dlhšia dodacia lehota. Lacné zásielky sa už ale čoskoro môžu opäť predražiť.

Keďže ide o nákupy z tretích krajín, teda krajín, ktoré nepatria do Európskej únie, platia pre takéto zásielky iné pravidlá, týkajúce sa colných poplatkov. V súčasnosti pri objednávke nižšej ako 150 eur sa platí len za objednané produkty a DPH, clo nie. To sa ale už čoskoro môže zmeniť, informuje portál Fontech.

Menšie objednávky z AliExpressu môžu zdražieť

Aj malé objednávky, teda tie do 150 eur, bude treba precliť. Zmeniť to chce Európska komisia (EK) novým nariadením, ktoré je zatiaľ len návrhom.

Zmeny sa majú udiať z dôvodu podvodov obchodníkov, ktorí tovar posielajú z tretích krajín a s cenami manipulujú tak, aby nemuseli platiť clo. Predajcovia na e-shopoch majú zámerne uvádzať nižšiu cenu, a to až v 65 % zásielok, ktoré EK preverovala.

Známy je aj trik s rozdeľovaním väčších zásielok na viacero menších. Keď totiž spotrebiteľ rozdelí objednávku v hodnote vyššej ako 150 eur na dve alebo pokojne aj viac menších, clo platiť taktiež nemusí. Práve týmto trikom ale pokladnica Európskej únie (EÚ) prichádza o peniaze. Novým nariadením to tak chce zmeniť a platnú legislatívu upraviť.

Viac ako miliarda do pokladnice EÚ

Odôvodňuje to aj výhodami z hľadiska ochrany spotrebiteľov. Nové zmeny by totiž zaviedli nutnosť platiť clo aj pri menších objednávkach, čo by v konečnom dôsledku naplnilo kasu EÚ až o miliardu eur.

Nutné je podotknúť, že zatiaľ ide len o návrh a nič nie je schválené. Známa nie je ani nová výška colných poplatkov a ani to, kto ich bude platiť.