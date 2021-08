Sledovať živé vysielanie nie je jediná možnosť. Zisťovali sme, kde hľadajú Slováci heslá do očkovacej lotérie

Po tom, ako prvé kolo očkovacej lotérie skončilo fiaskom, došlo k úprave niektorých pravidiel. Niekoľko vyžrebovaných totiž prišlo o prémiovú výhru, pretože práve neboli pri televízii alebo sa ukázalo ako veľký problém aj oneskorené vysielanie cez internet a satelit.

Organizátorom očkovacej lotérie tak nezostávalo nič iné, než pozmeniť pravidlá. Ak by tak neurobili, kvôli vlastnej chybe by diskvalifikovali množstvo súťažiacich. Jedna z najväčších zmien spočívala v samotnom zobrazení hesla na televíznej obrazovke. Podľa pôvodných pravidiel najprv prebehlo vyžrebovanie výhercu a heslo sa objavilo na obrazovke až keď zdvihol telefón. Aj to v paneli za moderátormi a súťažiaci mohli mať zmätok z toho, čo vlastne majú povedať, navyše v lehote do 20 sekúnd.

Po novom heslo svieti na obrazovkách ešte predtým, než dôjde k samotnému vylosovaniu výhercu. Zopakujú ho aj moderátori a teda sa nemôže stať, že by vyžrebovaný kvôli oneskorenému vysielaciemu signálu o peniaze prišiel.

Stačí vedieť heslo

Táto zmena však priniesla možnosť vyhrať aj niekomu, kto vlastne živé vysielanie RTVS nesleduje. To, že je to skutočne možné potvrdila aj Manuela z Bratislavy, ktorá si hneď v úvode minulotýždňovej relácie Byť zdravý je výhra odniesla až pol milióna eur. Keď jej zo živého vysielania zavolali, priznala, že Matovičovu šou nesleduje, heslo však vedela a preto splnila všetky podmienky k tomu, aby túto štedrú výhru získala.

Na internete sme zisťovali, akými spôsobmi sa Slováci snažia dozvedieť výherné heslo, aj keď očkovaciu lotériu práve nesledujú. Sú kreatívni a preto majú hneď niekoľko možností.

Webové stránky

Satirická stránka Zomri zverejnila ešte v priebehu minulej nedele správu od fanúšika Jozefa, ktorý pre svojich známych a všetkých, ktorí vo vysielacom čase očkovaciu lotériu pozerať nemôžu a hlavne nechcú, vytvoril webové stránky aj s pripravovanou aplikáciou. Tie majú ukazovať aktuálne heslo. To znamená, že ak vám náhodou zavolajú zo živého vysielania ohľadom výhry a máte povedať heslo, stačí mať pripravenú a aktualizovanú niektorú z týchto stránok.

Heslo majú ponúkať rovno tri – heslo.cze.tech, ockovacie.info a povedzheslo.sk. Samozrejme, ako sa uvádza na jednej zo stránok, heslá do očkovacej lotérie uverejnené u nich sú iba informatívne a pre správne určenie hesla je nutné si ho overiť v živom vysielaní RTVS. “

Za správnosť hesla neručíme a nepreberáme zodpovednosť za správnosť poskytnutých údajov,” stojí na stránke ockovanie.info. Je to však chytrá pomôcka, ktorá môže pomôcť, ak práve nemôžete byť pre televízii. Z minulého týždňa máme overené, že fungovali, môže sa to však meniť a neručíme, že to tak bude aj po ostatné týždne.

Facebookové skupiny a profily

Záujem o aktuálne heslá do očkovacej lotérie sa prejavil aj v rôznych súkromných skupinách na Facebooku alebo verejných profiloch. Jeden z nich, ktorý v nedeľu uverejňoval aktuálne heslá nesie príznačný názov Očkovacia lotéria – Heslo na dnes. V priebehu minulého týždňa zverejňovali heslo aj s menom vyžrebovaného.

Instagram

Ak preferujete Instagram pred Facebookom, aj tu sa môžete dopátrať k aktuálnemu výhernému heslu. Napríklad na profile heslo_ockovacia_loteria, kde by mali tvorcovia profilu heslá pridávať do stories. V príspevkoch sú však heslá a výhercovia iba úvodného žrebovania, tak ak si zvolíte napríklad túto stránku, najprv je nutné si overiť, či je stále v prevádzke.

Blízky na telefóne

Ďalšou z možností, na ktorú sa ľudia spoliehajú, sú ich blízky, ktorí práve vysielanie môžu sledovať a tak im heslo pri prípadnej výhre dajú vedieť buď cez internet alebo cez telefón. Tu však hrozí, že to nemusia stihnúť v časovom limite 20 sekúnd. Niektorí zas vysielanie nesledujú, pretože nechcú, ale sú pripravení, že v prípade telefonátu zdvihnú telefón, televíziu si až v tej chvíli zapnú a heslo sa dozvedia týmto spôsobom bez toho, aby program v skutočnosti celý pozerali.

Najistejšie je živé vysielanie

Tieto možnosti môžu pomôcť v situáciách, kedy nemôžete byť pri televízii alebo iným spôsobom sledovať živé vysielanie. Žiadna z nich však nie je stopercentná a preto je najistejšie sledovať očkovaciu lotériu. Treba podotknúť, že program Byť zdravý je výhra je čo sa týka sledovanosti mimoriadne úspešný. Kým si prvý priamy prenos podľa informácií RTVS pozrelo 571-tisíc divákov, minulotýždňový videlo skoro 800-tisíc ľudí.

“Program prilákal k televíznym obrazovkám Jednotky až 788-tisíc divákov. Na webe sledovalo reláciu až 81 294 ďalších divákov. Program Byť zdravý je výhra bol nielen lídrom v prime time, ale stal sa tiež najsledovanejšou televíznou reláciou dňa,” opísala RTVS úspechy relácie vo svojom príspevku.

Láme rekordy sledovanosti, ľudí k očkovaniu však nemotivuje. Najnovšie vraj ani nemá

Škoda, že podobne pozitívne nie sú štatistiky z čakárne na očkovanie, ktorá sa podobne rýchlym tempom ani zďaleka neplní. Minister financií Igor Matovič po stredajšom rokovaní vlády povedal, že lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti, ale ako prostriedok na odmenu zaočkovaných, informovala TASR.

To však tak celkom nie je pravda, na čo upozornila aj satirická stránka Zomri vo svojom príspevku, kde na margo tohto vyjadrenia ukázala, že aj na jeho stránke Ministerstva financií sa uvádza niečo iné a očkovacia lotéria má byť nástrojom k motivácii čo najväčšieho množstva ľudí k očkovaniu. “Veríme, že aj tento krok pomôže ochrániť životy a zdravie nás všetkých,” dodávajú.