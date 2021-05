Nemôže vyjsť z domu, videla vraždu. Je šialená? Napínavý hit na Netflixe plný zvratov ovládol divákov po celom svete

Tento víkend posunul na prvé miesto v rebríčku Top 10 na Netflixe nový mysteriózny triler, ktorý je síce v týchto dňoch najsledovanejším medzi slovenskými divákmi, ale aj vo svete, jeho hodnotenia sú však žalostne nízke. Stojí za to ho vidieť?

Novinka Žena v okne (The Woman in the Window) zaujme už na prvý pohľad zaujímavým námetom aj režisérskym menom, ktoré sa pod jej vznik podpísalo. Joe Wright má na konte také filmové hity ako Pýcha a predsudok, Anna Kareninová alebo Najtemnejšia hodina, ktorá v roku 2018 získala až šesť nominácií na Oscara a dve z nich dokonca premenila na výhru.

Pútavý námet, ktorý zaujme

Divácke očakávania od jeho najnovšieho diela boli vysoké. Možno aj preto sa mnohých predpoklady napokon nenaplnili. Poďme však pekne po poriadku. Hlavná hrdinka snímka Žena v okne, Anna, trpí agorafóbiou, teda chorobným strachom z pobytu v otvorenom priestore. Táto porucha ju posledné mesiace uväznila samú vo vlastnom obrovskom dome, kde žije bez rodiny. Ako sa rýchlo dozvedáme, tú však má.

Strach, ktorý ju uväznil doma

Na ulicu nevychádza, jedinú občasnú spoločnosť jej robí nájomník, ktorému prenajala spodné priestory domu. Všetko sa to začne meniť vo chvíli, keď sa oproti prisťahuje nová rodina a jeden jej člen ju prekvapí návštevou.

Snímka vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy amerického autora A. J. Finna, ktorá sa stala v roku 2018 v New Yorku bestsellerom. Takže je úplne pochopiteľný rozruch a počet divákov, ktorí sa rozhodli nenechať si film ujsť.

Zvedaví diváci posunuli film na prvé miesto v sledovanosti

Filmy založené na podobných psychických poruchách sú celkovo veľmi atraktívne a aj preto nemôžeme byť prekvapení, že je Žena v okne tieto dni najsledovanejším filmom na Netflixe. A to nie iba na Slovensku, ale takmer vo všetkých krajinách dominuje jej prvenstvo.

Od začiatku ponúka snímka množstvo otázok. Prečo je Anna zatvorená v tomto dome, kedy sa začali prejavovať jej úzkostné poruchy, kde sa nachádza jej manžel s dcérou alebo či sa plánuje vrátiť ku svojej práci detskej psychologičky.

Okrem toho sa však necháva vtiahnuť do bludného kruhu, z ktorého nemôže uniknúť aj vďaka svojho strachu z opustenia domu. Stáva sa totiž svedkom brutálnej vraždy. Tento nápad je veľmi lákavý, je postarané aj o atmosféru či napätie. Napriek tomu divákov dostatočne neuspokojil.

Hodnoteniami sa radí medzi priemer

Pri sledovaní čaká na vás množstvo zvratov, nudiť sa určite nebudete. Napriek tomu však film získal priemerné hodnotenia. Na ČSFD má iba 54 %, na IMDb 5,8/10. Pozitívnejšie to nie je ani na Rotten Tomatoes. Z hodnotenia kritikov si odniesol slabých 29 %.

Ako sa dej filmu preplieta, stále sa objavujú nové a nové informácie a čoskoro si už nebude istí absolútne ničím. Môže to znieť skvele, ale je možné, že v konečnom dôsledku z výsledku nebudete vôbec nadšení. Ako množstvo divákov po celom svete alebo kritikov, ktorí vyčítajú snímke niekoľko vecí.

Je skutočne tak originálny?

Možno je to aj tým, že jednotlivé zvraty sú koniec koncov dosť prekvapivé a videli sme už v desiatkach filmov predtým. Spočiatku originálny nápad postupne upadáva do prvoplánosti, ktorá vám môže pokaziť celkový dojem a dokonca začne upadať výborná atmosféra zo začiatku. A práve samotné rozuzlenie je to, čo filmu vyčítajú diváci najčastejšie.

V mnohých momentoch aj poteší

Žena v okne je však nakrútená vizuálne veľmi podmanivo a bude sa vám na ňu pozerať dobre. Dokonca ak máte radi staršie filmy, nájdete v nej niekoľko odkazov na kultovky. Napríklad aj sa samotného majstra napätia a jeden z jeho najznámejších filmov, Alfreda Hitchcocka.

V hlavných úlohách môžeme vidieť herečku Amy Adams, ktorú dobre poznáme z filmov ako Nočné zvieratá či Zack Snyder’s Justice League alebo Gary Oldmana, ktorý hviezdil v Temnom rytierovi, Harry Potterovi či snímke Mank.

Kinopremiéra sa nekonala

Žena v okne mala mať premiéru v kinách už v priebehu minulého roka. Kvôli pandémii ju napokon uviedol až stremovací gigant Netflix práve pred niekoľkými dňami.

Ak máte radi napínavé snímky plné zvratov, nečakaných odhalení a s prekvapením na konci, dajte Žene v okne šancu a posúďte kvality tohto filmu sami. Alebo si iba vychutnajte dobrú oddychovku, ktorá má nepochybne čím zaujať.

flixpatrol.com, ČSFD? IMDb, Rotten Tomatoes