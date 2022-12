Nechal sa pochovať zaživa, či zašiť do brucha veľryby: Harry Houdini bol majstrom únikov, jeho triky ohurujú aj dnes

Svet si pamätá viacero slávnych kúzelníkov a iluzionistov, no ak by sa mal vybrať jeden, ktorý spravil z pouličných trikov globálny ošiaľ, tak to bol jednoznačne Harry Houdini. Američan narodený v Maďarsku sa zamykal do pút, nechával sa zviazaný hádzať do nádrží s vodou či dokonca pochovať za živa.

V článku sa dozviete aj: prečo išiel s rodinou do Spojených štátov amerických;

ako sa dostal medzi elitu;

ako sa dokázal vymaniť z pút a reťazí;

pri akom triku skoro zomrel;

do akého známeho združenia patril.