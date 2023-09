Našli sme brutálne lacnú letenku, z ktorej odpadnete: Len za 13 eur spoznáte málo objavený raj, ste tu za 65 minút

Jeseň je tu a to je ideálny čas na cestovanie a spoznávanie napríklad rôznych kútov našej Európy. Teploty vonku sú stále príjemné a obľúbené destinácie išli s cenami nadol. Prečo to teda nevyužiť? Opäť sme sa pozreli na ceny leteniek a našli sme akciu do pre niektorých stále málo známeho a neprebádaného Rumunska.

Článok pokračuje pod videom ↓

Premýšľali ste už nad návštevou tejto krajiny? Ak nie, možno je čas to prehodnotiť. Rumunsko totiž má turistom čo ponúknuť. A ak ho máte už dlhšie na svojom bucket liste, mali by ste vedieť o týchto lacných letenkách.

Ceny leteniek sú veľmi nízke

Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, z Budapešti si do Rumunska môžete počas októbra zaletieť s lacnými letenkami už za 13 eur. Ešte viac takýchto leteniek nájdete dostupných na november. Takže ak máte chuť niekam vyraziť, hor sa do plánovania. Letí sa konkrétne do mestečka Târgu Mureș, ktoré sa nachádza vo vnútrozemí krajiny.

Rumunsko je ideálnou voľbou, ak obľubujete roadtripy. Ak na taký vyrazíte napríklad 12. októbra a na svojom výlete strávite 6 nocí, za letenky tam aj späť zaplatíte iba 27 eur. Ak chcete ešte dlhšiu dovolenku, za podobne priaznivé ceny si môžete kúpiť aj spiatočné letenky na rôzne termíny. Ďalšou skvelou správou je, že let trvá len 65 minút.

Čo robiť v Rumunsku?

Keď sa povie Rumunsko, mnohým okamžite napadne predovšetkým gróf Dracula, po ktorého stopách sa tu môžete vybrať. Spoznáte popritom nádherné hrady či pevnosti. Transylvánia alebo Sedmohradsko je označovaná aj za srdce Rumunska a pri jeho návšteve by ste ju nemali obísť.

Ako ďalší tip na návštevu vám odporúčame bývalú soľnú baňu Salina Turda a neprehliadnite ani hlavné mesto Bukurešť a jeho krásy.