Našli, čo hľadali: Po tomto pátrala NAKA v poobedňajších hodinách pri Leopoldove

Desiatky policajtov v utorok na poludnie prehľadávali okolie vedľa cesty vedúcej od Leopoldova smerom na Hlohovec. Išlo o akciu NAKA. „Môžeme potvrdiť, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonávajú procesné úkony trestného konania, avšak vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Podľa informácií televízie Markíza súvisí akcia NAKA s podozrením úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Na mieste bolo sedem policajných áut, v jednom z nich sedeli kukláči. Mali bratislavské aj levické poznávacie značky. Na miesto sa krátko pred štvrtou popoludní policajti vrátili. Do akcie sa zapojili aj vojaci. A pátranie bolo úspešné. Podľa informácií TV Markíza objavili nástražný výbušný systém.