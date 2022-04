Naši hudobníci nosia namiesto smokingov nepriestrelné oblečenie: Zelenskyj vystúpil počas odovzdávania cien Grammy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na odovzdávaní cien Grammy vystúpil prostredníctvom vopred nahratého videa, v ktorom požiadal o podporu pri rozprávaní príbehu o ruskej invázii na Ukrajine.

„Naši hudobníci nosia namiesto smokingov nepriestrelné oblečenie. Spievajú raneným v nemocniciach aj tým, ktorí ich nepočujú. Ale hudba aj tak prerazí,“ povedal Zelenskyj a vyzval publikum, aby naplnilo ticho svojou hudbou. „Naplňte ho dnes, aby ste povedali náš príbeh. Povedzte pravdu o vojne na svojich sociálnych sieťach, v televízii, podporte nás akýmkoľvek spôsobom, ktorým môžete, ale nie tichom. A potom mier príde do všetkých našich miest.“

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR

— NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022