Zrazu zmenila názor. Ukrajinská blogerka zrejme pod nátlakom tvrdí, že nemocnicu v Mariupoli nebombardovali

Ukrajinská beauty blogerka, ktorú ruskí predstavitelia obvinili z toho, že sa podieľala na diskreditácii Moskvy v súvislosti s bombardovaním nemocnice v ukrajinskom Mariupoli, sa objavila v nových videách, ktoré vnášajú nové dezinfomácie o útoku na spomenuté zdravotnícke zariadenie.

Účet na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter prepojený s ruskou vládou v piatok zdieľal rozhovor s Mariannou Višegirskou, v ktorom čerstvá matka tvrdí, že nemocnicu minulý mesiac nezasiahol žiadny letecký útok a novinárom AP údajne povedala, že si neželá, aby ju natáčali. Nahrávky pracovníkov AP sú však v rozpore s jej tvrdením.

V rozhovore, ktorý viedol ruský bloger Denis Selezňov a ktorý natočila Kristina Melnikovová, Višegirskú žiadajú, aby poskytla podrobnosti o tom, čo presne sa stalo v nemocnici 9. marca, v deň bombového útoku.

Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.

There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 2, 2022