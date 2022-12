NASA do fotky kozmickej lode Orion ukryla viacero skrytých odkazov. Vyzýva ľudí, aby ich našli, skúste to aj vy

Kozmická loď Orion v rámci bezpilotnej misie Artemis, ktorá skúma Mesiac, smeruje naspäť na Zem. V nedeľu sa očakáva jej pristátie v Tichom oceáne. NASA pri tejto príležitosti si pre svojich fanúšikov pripravila jednu zaujímavosť. Na svojom oficiálnom účte zverejnila záber do kapsuly vesmírnej lode Orion a umiestnila tam niekoľko skrytých odkazov, tzv. easter eggov a ponúka ľuďom možnosť, aby sa ich pokúsili vyriešiť.

Obrázok si všimol aj populárno vedecký portál IFLScience, ktorý sa snažil tieto easter eggy, teda ukryté zaujímavosti, odhaliť. Portál píše, že to môžete skúsiť aj vy. Nemáte sa sústrediť iba na skvelé vybavenie, ako je napríklad virtuálny asistent.

Vesmírna agentúra nešpecifikovala, koľko easter eggov sa dá na obrázku nájsť, takže ich môže byť oveľa viac, ako bude uvedené v tomto článku. NASA by mala zoznam riešení uverejniť 10. decembra, teda deň predtým, ako Orion príde naspäť na Zem.

Nájdené Easter eggy

Bodky a pomlčky v strede — toto je Morseová abeceda a treba ju čítať ako -.-./…./.-/.-./.-../../. a znamená to „Charlie“, čo je pravdepodobne odkaz na Charlieho Browna, čo je chlapec z komiksu o psovi Snoopym. Snoopy je totiž maskotom misie a je viditeľný pri americkej vlajke. Je tiež indikátorom mikrogravitácie.

Nálepka s čiarkami a písmenami —nálepka s písmenami CBAGF a čiarkami nad písmenami predstavuje notový zápis a ide o noty ku skladbe „Fly Me To The Moon“ (Odnes ma na Mesiac) od skladateľa Barta Howarda.

Nálepka s červeným vtákom —redaktori IFLScience si myslia, že ide o orla, ktorý odkazuje na lunárny modul Eagle (v preklade orol), ktorý dopravil Neila Armstronga a Buzza Aldrina na Mesiac.

Číselné rady na stene nad Snoopym — túto zvláštnu sekvenciu čísiel, konkrétne 1, 31, 32, 33, 34, 39 a v druhom riadku je 41, 45, 46, 47, 49. Redakcia IFLScience uvažovala, že by to mohli byť možné súradnice návratu Orionu, ale tieto sú až príliš severne a západne, ako je miesto, kde by mala kozmická loď pristáť. Tento easter egg tak rozlúštený nie je.

Našli ste niečo aj vy, čo by mohlo byť ukrytým easter eggom?